Урсулу фон дер Ляєн вважають "надто впливовою": як це гальмує економіку ЄС

Урсула фон дер Ляєн створила президентський апарат, що контролює кожен аспект діяльності Єврокомісії. Однак надмірна централізація влади біля найближчого оточення має зворотний бік – уваги до ключових економічних викликів стає дедалі менше.

Що відбувається з економікою ЄС?

Через це, як пише Bloomberg, буксує і ширша стратегія перезапуску Євросоюзу. Журналісти розповіли деталі, посилаючись на розмову з низкою чиновників та дипломатів, які тісно співпрацювали з чиновницею та її командою.

За понад 7 років на чолі Єврокомісії 67-річна Урсула фон дер Ляєн допомогла ЄС подолати наслідки пандемії, війни в Україні та на Близькому Сході, а також повернення Дональда Трампа до Білого дому з його тарифною політикою.

Утім, в одному з основних завдань – посиленні єдиного ринку та підвищенні конкурентоспроможності блоку – помітного прориву досягти так і не вдалося. Тож тепер назовні починає виходити напруга, яка накопичувалася роками:

на закритій зустрічі в Берліні колишні колеги Урсули з фракції, очолюваної консервативною ХДС, зажадали перевірки повноважень комісії;

а представники великих технологічних компаній дорікнули їй у надто повільному просуванні рішень, важливих для бізнесу.

Фон дер Ляєн, можливо, є найвпливовішим головою Єврокомісії за всю історію ЄС. Однак ми спостерігаємо, як її невелика група надійних, але перевантажених роботою чиновників припускається дедалі більше помилок, а столиці країн ЄС висловлюють дедалі сильніший і ворожий спротив,

– зазначив Муджтаба Рахман виконавчий директор з питань Європи в Eurasia Group та колишній чиновник ЄС.

Надмірно централізована система управління та небажання делегувати повноваження створюють "вузькі місця", які гальмують ухвалення важливих рішень. Зокрема, проєкт стратегії завершення формування внутрішнього ринку ЄС, який команда віцепрезидента Стефана Сежурне підготувала ще в листопаді, місяцями залишався без уваги. Європарламент та держави-члени побачили документ лише за кілька днів до його публікації наприкінці квітня.

Тим часом бізнес дедалі частіше сприймає Європу як регіон, що втрачає темп розвитку та опиняється затиснутим між США і Китаєм.

Показовою стала заява фінансового директора ASML Holding Роджера Дассена. За його словами, лише 1% доходів найдорожчої компанії Європи припадає на регіон EMEA, що він назвав "серйозним тривожним сигналом" для промисловості.

Ще одним прикладом став підхід Фон дер Ляєн до формування довгострокового бюджету ЄС – теми, яка традиційно викликає гострі суперечки щодо витрат і джерел фінансування. Проєкт плану знову не показували єврокомісарам до останнього моменту, а держави-члени залишилися незадоволені браком консультацій, хоча йшлося про рекордні суми – майже 2 трильйони євро.

За кілька годин після презентації Берлін публічно розкритикував ініціативу. Канцлер Фрідріх Мерц був особливо невдоволений пропозицією запровадити корпоративні податки, адже незадовго до цього пообіцяв німецькому бізнесу знизити податкове навантаження.

Як складаються стосунки зі США?

Тепер фон дер Ляєн фактично стала одним із головних облич Європи на міжнародній арені, про що Трамп жартома згадав минулого року в Білому домі після укладення торговельної угоди.

З усіма цими країнами, я не знаю, думаю, ви можете бути могутнішою за всіх цих людей за цим столом,

– сказав він про президентку Єврокомісії, вітаючи Мерца, Еммануеля Макрона та Джорджію Мелоні.

Попри складну міжнародну ситуацію – від нових заяв Трампа щодо Гренландії до ударів по Ірану, які вплинули на світові енергоринки, – співрозмовники західних медіа вважають, що фон дер Ляєн занадто часто втручається у геополітичні кризи, навіть поза межами своїх прямих повноважень.

Цікаво! Сам американський президент також зазнає критики щодо своєї економічної політики. За останнім опитуванням Financial Times, такі його дії не "категорично" або "дещо" не схвалюють 58% виборців. Натомість 55% опитаних переконані, що введені імпортні мита нашкодили США.