Курс долара різко змінився: подорожчала чи подешевшала валюта

Наприкінці робочого тижня американська валюта на готівковому ринку показує тенденцію на спад, хоч до цього курс дорожчав. За останню добу на чорному ринку відбувся найсуттєвіший спад вартості як долара, так і євро

Курс валют у банках

Станом на ранок 23 лютого, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38,35 гривні (без змін проти 22 лютого), а продаж – 38,85 гривні (-4 копійки).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,50 гривні (без змін), а продаж – в середньому за 42,18 гривні (+3 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,48 гривні (-23 копійки), а продаж – 38,62 гривні (-23 копійки).

(-23 копійки), а продаж – (-23 копійки). Євро купують за 41,80 гривні -15 копійок), а продають за 42,10 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,20 гривні (-10 копійок), а продаж – 38,70 гривні (-18 копійок), за даними finance.ua.

(-10 копійок), а продаж – (-18 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 41,66 гривні (-11 копійок), а продаж – 42,16 гривні (-3 копійки).

Яким буде курс наступного тижня

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів, що міжбанк буде досить жвавим протягом тижня. Буде як зростання, так і зменшення вартості.

Будь-які зміни на безготівковому ринку відбуватимуться в межах 0,2 – 0,3 гривні,

а різниця між курсами купівлі продажу буде мізерною – до 0,1 гривні.

Щодо ситуації на готівковому ринку, то Лєсовий каже, що головним ризиком є немотивоване, емоційне зростання попиту, яке можуть спровокувати кілька факторів.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Це розігнані у мас-медіа, як, наприклад, ситуація на фронті, зміни в керівництві ЗСУ, наслідки ворожих обстрілів, ухвалення владою непопулярних і неоднозначних рішень тощо.