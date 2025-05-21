Як купити іноземну валюту в "Приватбанку" та чи є ліміти

У відділеннях "Приватбанку" та в додатку "Приват24" можна придбати валютну готівку. Проте для українців існують певні обмеження.

Яку валюту можна купити в "Приватбанку" і які правила

Наявність іноземної валюти залежить від місця, де ви захочете її придбати, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Приватбанк".

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Нині придбати можна:

У касі банку: долар США (USD), євро (EUR), англійський фунт стерлінгів (GBP), швейцарський франк (CHF), чеська крона (CZK), польський злотий (PLN).

У "Приват24": долар США (USD), євро (EUR).

У терміналах самообслуговування: долар США (USD), євро (EUR).

Цю саму валюту "Приватбанк" купує в клієнтів. Операції з російським рублем заборонені відповідно до вимог НБУ.

Правила для продажу готівкової валюти:

якщо ж сума валюти для придбання більша за 400 000 гривень в еквіваленті, то клієнт має надати документи, які підтверджують джерело походження коштів, та пройти ідентифікацію;

мінімальна сума персонального замовлення готівки – 300 доларів (або євро).

Зняття готівки з рахунків у іноземній валюті

Зняття валюти доступне, але на зняття коштів діють деякі обмеження:

У гривні – 100 000 гривень на день;

У валюті рахунку – 100 000 гривень в еквіваленті на день.

Замовити готівку можна у мобільному додатку "Приват24". Для цього потрібно обрати розділ "Сервіси" потім "Послуги" та пункт "Замовлення готівки". Далі вказуєте необхідну суму, валюту та відділення банку, де хочете забрати гроші.