Цінопад на ринку: в банках євро нижче 49 гривень

За останню добу валюти показали спад вартості при купівлі та продажу в банках та на чорному ринку. Натомість в обмінниках долар залишився без змін, а євро при продажі зросло.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 18 липня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,50 гривні (-5 копійок проти 17 липня) та продаж по 42 гривні (-15 копійок).

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Купівля євро проходить по 48,25 гривні (-15 копійок), продаж – по 48,95 гривні (-15 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар можна в середньому по 41,80 гривні (-4 копійки), а продати по 41,79 гривні (-6 копійок).

(-4 копійки), а продати (-6 копійок). Купівля євро по 48,65 гривні (-10 копійок), а продаж по 48,85 гривні (-15 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

Долари купують у середньому по: 41,32 гривні (без змін), а продають по 41,86 гривні (без змін), за даними finance.ua.

(без змін), а продають (без змін), за даними finance.ua. Євро купують по 47,82 гривні (-42 копійки), а продають по 49,22 гривні (+12 копійок).

Яку ціну очікують щодо долара?

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, попри все, понад 55% громадян тримають заощадження в доларах.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус банку Ситуація в світі є досить динамічною, непередбачуваною, адже достеменно невідомо, як світова геополітика та економічні нововведення США відносно торгових партнерів вплинуть на вартість пари долар/євро, які настрої пануватимуть в стані потужних світових інвесторів. Хай там як, не варто очікувати від долара відчайдушного падіння з курсового "хмарочоса".

За словами банкіра, долар залежатиме на ринку валют від стратегії НБУ, тобто режиму керованої гнучкості, а також від динаміки різноспрямованих змін. Таким чином, очікується, що американська валюта не перетне межу в 42 гривні наприкінці липня.

Зауважте! На міжбанку прогнозується наступного тижня ціна на рівні 41,60 – 42 гривні за долар, а на готівковому ринку – на рівні 41,06 – 42,20 гривні за долар.