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20 березня, 18:50
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НБУ оприлюднив курси валют: що з доларом та євро

Валерія Городинська
Основні тези
  • Офіційний курс долара США становить 41,57 гривні, а курс євро – 45,32 гривні, з невеликими коливаннями з попередніх днів.
  • Відбувається спад долара стосовно світових валют через торговельну політику США.

Офіційний долар майже не змінився, як і курс євро. Валюти залишилися на попередніх показниках. Натомість завтра, 21 березня, європейська валюта може суттєво втратити ціну.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,57 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 1 копійку проти 19 березня. Офіційний курс євро натомість становить 45,32 гривні. Тобто ціна впала на 2 копійки.

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Станом на 21 березня курс НБУ буде такий:

  • долар – 41,54 гривні,
  • євро – 45 гривень. 

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 20 березня курс долара на готівковому ринку становив:

  • у банках: купівля – 41,27 гривні, продаж – по 41,87 гривні,
  • на чорному ринку: купівля – 41,60 гривні, продаж – по 41,60 гривні,
  • в обмінниках: купівля – по 41,13 гривні, продаж – по 41,66 гривні.

Чи досі долар – головна валюта в світі

Як розповів для 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, торговельна політика нинішнього президента США Дональда Трампа спричинила спад долара стосовно світових валют. 

 

Андрій Шевчишин

Фінансовий аналітик

Таким чином, європейська валюта зараз значно "прибавила" в ціні щодо американської валюти.

У майбутньому Європа розгялдає включення України до Євросоюзу, а отже країна все більше співпрацюватиме з єврозоною, де основна валюта – євро. 

Зверніть увагу! Як повідомляють в Reuters, на початку березня індекс долара щодо основних світових валют знизився до 105,46 пункту, а це найгірший показник від грудня 2024 року.