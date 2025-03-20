НБУ оприлюднив курси валют: що з доларом та євро
- Офіційний курс долара США становить 41,57 гривні, а курс євро – 45,32 гривні, з невеликими коливаннями з попередніх днів.
- Відбувається спад долара стосовно світових валют через торговельну політику США.
Офіційний долар майже не змінився, як і курс євро. Валюти залишилися на попередніх показниках. Натомість завтра, 21 березня, європейська валюта може суттєво втратити ціну.
Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,57 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 1 копійку проти 19 березня. Офіційний курс євро натомість становить 45,32 гривні. Тобто ціна впала на 2 копійки.
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Станом на 21 березня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,54 гривні,
- євро – 45 гривень.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 20 березня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,27 гривні, продаж – по 41,87 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,60 гривні, продаж – по 41,60 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 41,13 гривні, продаж – по 41,66 гривні.
Чи досі долар – головна валюта в світі
Як розповів для 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, торговельна політика нинішнього президента США Дональда Трампа спричинила спад долара стосовно світових валют.
Таким чином, європейська валюта зараз значно "прибавила" в ціні щодо американської валюти.
У майбутньому Європа розгялдає включення України до Євросоюзу, а отже країна все більше співпрацюватиме з єврозоною, де основна валюта – євро.
Зверніть увагу! Як повідомляють в Reuters, на початку березня індекс долара щодо основних світових валют знизився до 105,46 пункту, а це найгірший показник від грудня 2024 року.