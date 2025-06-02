Курс в банках та обмінниках: долар впав в ціні

Долар за вихідні майже не змінився в банках та на чорному ринку. В обмінниках натомість валюта обвалилася. Євро ж показало протилежну позицію: у банках та на чорному ринку відбувається ріст ціни, як і в обмінниках.

Курс валют у банках

Станом на ранок 2 червня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,20 гривні (без змін проти 30 травня) та продаж по 41,73 гривні (без змін).

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Купівля євро проходить по 46,80 гривні (+10 копійок), продаж – по 47,59 гривні (+14 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,51 гривні (без змін), а продати по 41,50 гривні (без змін).

(без змін), а продати (без змін). Купівля євро по 47,18 гривні (+3 копійки), а продаж по 47,35 гривні (+6 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 40,87 гривні (-26 копійок), а продають по 41,57 гривні (-1 копійка), за даними finance.ua.

(-26 копійок), а продають (-1 копійка), за даними finance.ua. Євро купують по 47,05 гривні (-2 копійки), а продають по 47,75 гривні (+24 копійки).

Який буде курс у червні

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, на початку червня прогнозується офіційний курс на рівні 41,60 – 41,90 гривні за долар.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Вже понад 1 місяць на ринку не змінюють тенденції. Відтак, немає ознак тотального домінування над пропозицією, а тому обсяг валютних інтервенцій залишається в стабільних межах.

Водночас на міжбанку очікується, що курс долара буде від 41,60 гривні до 41,90 гривні, а на готівковому ринку – від 41,60 гривні до 41,80 гривні.