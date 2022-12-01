Курс долара 1 грудня: чи подорожчала валюта в перший день зими
1 грудня 2022 , 10:48Читать новость на русском
Готівковий курс долара розпочав грудень практично без змін, лише обмінники почали купувати американську валюту дещо дешевше. Де сьогодні найвигідніше купити та здати долар, дивіться далі.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 1 грудня листопада готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 39,90 гривні (без змін проти 30 листопада), а продати за 40,40 гривні (без змін).
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- Готівкове євро банки купують за 40,50 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,40 гривні (без змін).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 39,88 40 гривень (-12 копійок), а продають – за 40,32 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,72 гривні (-11 копійок), а продаж – 41,48 гривні (+19 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,12 гривні (-3 копійки), а продаж – 40,25 гривні (-1 копійки).
- Євро купують по 41,10 гривні (+5 копійок), а продають за 41,35 гривні (+10 копійок).
Яким буде курс у грудні
Економічний експерт Данило Монін, у коментарі 24 каналу, зауважив, причин для девальвації гривні в цілому немає. Також він нагадав, що наприкінці року Мінфіну доведеться закривати бюджетний рік, а кошти є тільки у валюті, щоб закрити гривневі витрати. Тому наприкінці грудня очікуються великі витрати валюти Мінфіном, що має сприяти також зміцненню гривні.
Новорічний пік продажів навряд чи цього року відбудеться у зв'язку з погіршенням економічної ситуації. Тому думаю, що варто очікувати навіть невелике зміцнення гривні до 38–40 гривень за долар на готівковому ринку в грудні.
Що прогнозують банкіри цього тижня
- Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, вважає, цього тижня вартість американської валюти на готівковому ринку знаходитиметься в коридорі 40 – 40,90 гривні за долар.
- Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "Комерційний Індустріальний Банк" (COMINBANK) не прогнозує глобальної зміни валютних трендів. На його думку, впродовж цього тижня курс долара залишатиметься в межах 39,50 – 41 гривні за долар.