Курс долара 1 грудня: чи подорожчала валюта в перший день зими

Готівковий курс долара розпочав грудень практично без змін, лише обмінники почали купувати американську валюту дещо дешевше. Де сьогодні найвигідніше купити та здати долар, дивіться далі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 1 грудня листопада готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 39,90 гривні (без змін проти 30 листопада), а продати за 40,40 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 40,50 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,40 гривні (без змін).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,88 40 гривень (-12 копійок), а продають – за 40,32 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.

(-12 копійок), а продають – за (+5 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,72 гривні (-11 копійок), а продаж – 41,48 гривні (+19 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,12 гривні (-3 копійки), а продаж – 40,25 гривні (-1 копійки).

(-3 копійки), а продаж – (-1 копійки). Євро купують по 41,10 гривні (+5 копійок), а продають за 41,35 гривні (+10 копійок).

Яким буде курс у грудні

Економічний експерт Данило Монін, у коментарі 24 каналу, зауважив, причин для девальвації гривні в цілому немає. Також він нагадав, що наприкінці року Мінфіну доведеться закривати бюджетний рік, а кошти є тільки у валюті, щоб закрити гривневі витрати. Тому наприкінці грудня очікуються великі витрати валюти Мінфіном, що має сприяти також зміцненню гривні.

Данило Монін Економічний експерт Новорічний пік продажів навряд чи цього року відбудеться у зв'язку з погіршенням економічної ситуації. Тому думаю, що варто очікувати навіть невелике зміцнення гривні до 38–40 гривень за долар на готівковому ринку в грудні.

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