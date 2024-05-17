Гривня знову зміцнилася: Нацбанк встановив офіційний курс валюти

Офіційний курс долара знизився. Ціна впала на понад 10 копійок. Такий спад триває вже декілька діб. Офіційний курс євро залишився поки без суттєвих змін.

Офіційний курс 17 травня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,43 гривні за долар. Вартість долара впала на 14 копійок проти 16 травня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,84 гривні, що на 1 копійку менше, ніж було вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 20 травня:

долар – 39,42 гривні,

євро – 42,75 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 17 травня курс долара такий:

У банках купівля становить 39,40 гривні, а продаж – 39,93 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 39,60 гривні , а продаж – 40 гривень.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,81 гривні, а продаж – 39,90 гривні.

Який курс долара наступного тижня

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що варто очікувати, що курс валют буде як рости, так і знижуватися, тобто показувати різновекторну тенденцію наступного тижня.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку В умовах озвучених обставин основні показники валютного ринку залишаться на попередньому рівні.

Банкір зауважив, що коридори валютних коливань можуть бути такими на міжбанку:

долар десь 39 – 40 гривень, а євро – 41 – 43 гривні.

поточні курсові коливання сягатимуть до 0,2 – 0,3 гривні.

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