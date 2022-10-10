Як вплинули масові обстріли України на курс: пояснення банкірки

На фоні масованих ракетних ударів по Україні курс долара почав зростати. Схоже уникнути тимчасового послаблення гривні не вийде.

Ситуація з курсом минулого тижня

Як розповідає 24 каналу Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, минулий тиждень розпочався із впевненого зміцнення гривні. Курс національної валюти навіть перейшов позначку 41 гривню за долар.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Проте, нижче 41 гривні долар опуститися не зміг. Тобто фактично можна констатувати, що курс повернувся до рівноважного значення, яке фіксувалося на ринку протягом другої половини серпня та на початку вересня. До кінця тижня на готівковому ринку курс знаходився у досить вузькому коридорі 40,9 — 41,2 гривні.

Позитивні новини були й на безготівковому ринку. Минулого тижня обсяг продажу Національним банком іноземної валюти скоротився до 615 мільйонів доларів проти 867 мільйонів доларів тижнем раніше.

Крім того, за попередніми даними Мінекономіки, за підсумками вересня суттєво скоротився дефіцит торгівельного балансуна користь імпорту – це втричі менше, ніж у серпні.

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Що буде з курсом після масових атак Росії

У понеділок вранці, 10 жовтня, на фоні масованих ракетних ударів по Україні курс долара почав зростати.

із самого ранку у багатьох областях оголосили повітряну тривогу. Росія масово обстріляла територію України , випустивши 82 ракети. Терор над українцями продовжується.

Поки зарано казати, наскільки сильним буде психологічний тиск на гривню, але схоже уникнути принаймні тимчасового послаблення гривні не вийде. Тож, на мою думку, цього тижня курс коливатиметься в межах коридору 41,4 – 42,6 гривні. Але вкотре наголошую на дуже високу залежність курсу на готівковому ринку від інформаційного фону,

– додає банкірка.

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