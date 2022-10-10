Чи готова Європа відмовитись від російських енергоносіїв розповів 24 каналу Роман Шеремета, український науковець та економіст.

Читайте також Вбереже час, гроші і нерви: чому інвестору потрібен бот

Роман Шеремета Український науковець та економіст Те, що сьогодні пропонує ЄС в плані санкцій – це дуже добрий крок у тому напрямку. Як-от з російською нафтою – верхня межа ціни означає, що ніхто не зможе купувати і продавати російську нафту поза межами тієї верхньої межі, яку на неї встановили країни ЄС. І це також стосується і третіх сторін. На мою думку, це дуже добре, оскільки це не дозволить Росії отримувати надприбутки від продажу нафти, особливо в той час, коли ціна на нафту може зрости. Те саме потрібно зробити з цінами на російський газ та інші стратегічні ресурси.

Проте, Угорщині чи Німеччині, які мають дуже багато зв'язків із Росією, важко розірвати стосунки з країною-агресоркою.

Відмовитися цілком реально

Як розповів економіст, це може статися вже у наступному місяці. Хоч це буде важко й болісно.

З газом вони вже майже розібралися, резерви у більшості країн ЄС вже і так на максимумі, тобто європейці до цього готувалися, вони запасли багато газу. Звичайно, буде важко, адже вони будуть використовувати той газ, який закачаний в сховища, а не той, що буде постачатися напряму, через "Північний потік", але він і так зруйнований, і в найближчому майбутньому я взагалі не бачу можливості, щоб постачання ним поновилося,

– додає Шеремета.

Європейці вже підготувалися до того, що російські енергоносії зникнуть з їхнього ринку, а саме:

використовуватимуть зріджений газ зі США;

російську нафту замінили на постачання чорного золота з інших країн ОПЕК;

певну роль набирає відновлювальна енергетика.

Атомна енергетика, як панацея

Роман Шеремета зауважив, що реальним замінником всієї енергії з Росії може стати атомна енергетика, і навіть якщо це займе досить багато часу.

До теми Як підтримувати економіку рядовим громадянам: поради від експерта

Я все ж за ядерну енергетику, іронія в тому, що ми живемо на фоні усіх цих ядерних погроз із Росії, а нам треба будувати нові атомні електростанції, бо ми не хочемо більш залежати від російських нафти та газу. Кроки у вигляді обмежень можуть зайняти трохи більше часу, ніж очікувалося, але Європа готова, і вона це може зробити в найближчому майбутньому,

– додає співрозмовник.

Якщо США зможуть гарантувати надходження скрапленого газу та нафти від країн ОПЕК, це дозволять Європі стати незалежною від Росії.

Глобальна криптобіржа Bybit святкує розширення своєї спільноти до 10 мільйонів користувачів. В честь цього Bybit скасував комісії на спотову торгівлю криптовалютами.