Чи готова Європа відмовитись від російських енергоносіїв розповів 24 каналу Роман Шеремета, український науковець та економіст.
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Те, що сьогодні пропонує ЄС в плані санкцій – це дуже добрий крок у тому напрямку. Як-от з російською нафтою – верхня межа ціни означає, що ніхто не зможе купувати і продавати російську нафту поза межами тієї верхньої межі, яку на неї встановили країни ЄС. І це також стосується і третіх сторін. На мою думку, це дуже добре, оскільки це не дозволить Росії отримувати надприбутки від продажу нафти, особливо в той час, коли ціна на нафту може зрости. Те саме потрібно зробити з цінами на російський газ та інші стратегічні ресурси.
Відмовитися цілком реально
Як розповів економіст, це може статися вже у наступному місяці. Хоч це буде важко й болісно.
З газом вони вже майже розібралися, резерви у більшості країн ЄС вже і так на максимумі, тобто європейці до цього готувалися, вони запасли багато газу. Звичайно, буде важко, адже вони будуть використовувати той газ, який закачаний в сховища, а не той, що буде постачатися напряму, через "Північний потік", але він і так зруйнований, і в найближчому майбутньому я взагалі не бачу можливості, щоб постачання ним поновилося,
– додає Шеремета.
Європейці вже підготувалися до того, що російські енергоносії зникнуть з їхнього ринку, а саме:
- використовуватимуть зріджений газ зі США;
- російську нафту замінили на постачання чорного золота з інших країн ОПЕК;
- певну роль набирає відновлювальна енергетика.
Атомна енергетика, як панацея
Роман Шеремета зауважив, що реальним замінником всієї енергії з Росії може стати атомна енергетика, і навіть якщо це займе досить багато часу.
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Я все ж за ядерну енергетику, іронія в тому, що ми живемо на фоні усіх цих ядерних погроз із Росії, а нам треба будувати нові атомні електростанції, бо ми не хочемо більш залежати від російських нафти та газу. Кроки у вигляді обмежень можуть зайняти трохи більше часу, ніж очікувалося, але Європа готова, і вона це може зробити в найближчому майбутньому,
– додає співрозмовник.
Якщо США зможуть гарантувати надходження скрапленого газу та нафти від країн ОПЕК, це дозволять Європі стати незалежною від Росії.