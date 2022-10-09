Український науковець та економіст Роман Шеремета в інтерв'ю 24 каналу розповів, як рядовим громадянам зараз можна і варто підтримувати економіку України. Він наголосив, що українці повинні підтримувати ЗСУ та армію так, як тільки можливо.

До речі Сумні новини: якою буде мінімальна пенсія у 2023 році

Українці повинні інвестувати в ЗСУ та волонтерити

За словами науковця, українці "і так вже допомогли дуже сильно, але треба допомагати ще більше". Роман Шеремета сказав, що гроші слід використовувати на підтримку ЗСУ.

На найближче майбутнє всім потрібно зрозуміти – рівень життя піде вниз, отож, не треба купувати ті речі, без яких ми в принципі можемо обійтися, а ці гроші натомість використати на підтримку Збройних Сил,

– сказав він.

Науковець розповів, що він став співзасновником Global Ukraine Foundation, де за останні 2 місяці вдалося залучити жертводавців, чий сукупний капітал становить 45 мільярдів доларів.

"Це дуже відомі і багаті люди, які вже інвестували в Україну мільйони доларів, і будуть інвестувати ще і ще", – додав Роман Шеремета.

До теми Прожитковий мінімум у 2023 році: як зміняться пенсії та інші соцвиплати

Він зазначив, що його банківський рахунок спорожнів, "адже я і моя дружина постійно донатимо на Україну, і це те, що потрібно робити. Отож, головне – донати і підтримка".

По друге, що треба робити – це волонтерити. І волонтерити особисто – віддавати свій час. Моя мама лікар, вона живе в Україні, і весь свій вільний час вона плете маскувальні костюми для наших воїнів. Всі ми можемо цим займатися – волонтерити під час доставки гуманітарної допомоги, допомагати в будь-який інший спосіб,

– сказав науковець.

Роман Шеремета наголосив, що потрібно бути активним у соцмережах, щоб через лінкедін, твіттер, інстаграм, фейсбук українців почув світ. Економіст розповів, що активний у соцмережах, через що його фейсбук вже вдруге заблокував на 30 днів.

"І українці дуже сильно досягли успіху у боротьбі з російською пропагандою, так само як і світ загалом, але потрібно більше. Кожен, хто сидить вдома і має мобільний з виходом в інтернет, повинен це робити", – переконує він.

Вас це може зацікавити Які міжнародні організації продовжують виплати українцям та в якому розмірі

Також пан Роман підкреслив на важливості використання англійської мови. За його словами, важливо поширювати англійський контент.

Станьте адвокатом України у соцмережах – це дуже велика допомога,

– додав він.

Врешті-решт, науковець заявив, що українці повинні інвестувати у своє майбутнє. Роман Шеремета зазначив, що українці вчаться жити посеред війни.

"Не здавайтеся, не полишайте ваших мрій, хочете вчитися – вчіться – саме тому я став засновником Американського університету в Києві. Це те, чим ми займаємося – посеред війни ми відкрили університет, і значна частина інвестицій в університет йде з Америки. Тобто це те, чим треба займатися під час війни, і це те, що ми робимо щоденно – ми робимо бізнес і ми живемо, і це нормально", – резюмував економіст.

Раніше – експерт розповів, що буде з курсом долара: дивіться відео