Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що українські біженці можуть оформити виплати в трьох організаціях. Розмір допомоги становить від 2 220 до 2500 гривень.

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Програми допомоги громадянам України за кордоном

Сім'ї біженців можуть оформити виплати на кожного члена родини разово або щомісячно на період 3 місяців. Грошову допомогу можна отримувати:

  • на банківський рахунок;
  • готівкою в державних банках;
  • на Укрпошті.

Є три міжнародні організації, до яких можна звернутись:

  • Управління Верховного комісара ООН у справах біженців;
  • Естонська рада у справах біженців;
  • Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста.


Умови оформлення допомоги від Червоного Хреста / Інфографіка Мінреінтеграції


Виплати від Естонської ради українським біженцям / Інфографіка Мінреінтеграції


Кошти від ООН для громадян України, що виїхали за кордон / Інфографіка Мінреінтеграції

Соцвиплати українським біженцям

Станом на 27 вересня було відомо, що від 24 лютого прикордонники зафіксували 13,4 мільйона виїздів. Додому повернулося 6,257 мільйона українців.

У Мінсоцполітики заявили, що українці за межами держави не можуть претендувати на оформлення субсидій. Однак пенсії та допомога по інвалідності зберігається.

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