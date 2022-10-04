Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що українські біженці можуть оформити виплати в трьох організаціях. Розмір допомоги становить від 2 220 до 2500 гривень.
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Програми допомоги громадянам України за кордоном
Сім'ї біженців можуть оформити виплати на кожного члена родини разово або щомісячно на період 3 місяців. Грошову допомогу можна отримувати:
- на банківський рахунок;
- готівкою в державних банках;
- на Укрпошті.
Є три міжнародні організації, до яких можна звернутись:
- Управління Верховного комісара ООН у справах біженців;
- Естонська рада у справах біженців;
- Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Умови оформлення допомоги від Червоного Хреста / Інфографіка Мінреінтеграції
Виплати від Естонської ради українським біженцям / Інфографіка Мінреінтеграції
Кошти від ООН для громадян України, що виїхали за кордон / Інфографіка Мінреінтеграції
Соцвиплати українським біженцям
Станом на 27 вересня було відомо, що від 24 лютого прикордонники зафіксували 13,4 мільйона виїздів. Додому повернулося 6,257 мільйона українців.
У Мінсоцполітики заявили, що українці за межами держави не можуть претендувати на оформлення субсидій. Однак пенсії та допомога по інвалідності зберігається.