Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що українські біженці можуть оформити виплати в трьох організаціях. Розмір допомоги становить від 2 220 до 2500 гривень.

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Програми допомоги громадянам України за кордоном

Сім'ї біженців можуть оформити виплати на кожного члена родини разово або щомісячно на період 3 місяців. Грошову допомогу можна отримувати:

на банківський рахунок;

готівкою в державних банках;

на Укрпошті.

Є три міжнародні організації, до яких можна звернутись:

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців;

Естонська рада у справах біженців;

Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Важливо! Виплати не можна отримувати від трьох структур одночасно, лише від однієї.



Умови оформлення допомоги від Червоного Хреста / Інфографіка Мінреінтеграції



Виплати від Естонської ради українським біженцям / Інфографіка Мінреінтеграції



Кошти від ООН для громадян України, що виїхали за кордон / Інфографіка Мінреінтеграції

Соцвиплати українським біженцям

Станом на 27 вересня було відомо, що від 24 лютого прикордонники зафіксували 13,4 мільйона виїздів. Додому повернулося 6,257 мільйона українців.

Зверніть увагу! Наразі близько 7,5 мільйона українських громадян є по всій Європі.

У Мінсоцполітики заявили, що українці за межами держави не можуть претендувати на оформлення субсидій. Однак пенсії та допомога по інвалідності зберігається.

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