Украинский ученый и экономист Роман Шеремета рассказал в интервью 24 каналу, как рядовым гражданам сейчас можно и стоит поддерживать экономику Украины. Он подчеркнул, что украинцы должны поддерживать ВСУ и армию так, как только возможно.

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Украинцы должны инвестировать в ВСУ и волонтерить

По словам ученого, украинцы "и так уже помогли очень сильно, но нужно помогать еще больше". Роман Шеремета сказал, что деньги следует использовать в поддержку ВСУ.

На ближайшее будущее всем нужно понять – уровень жизни пойдет вниз, так что не надо покупать те вещи, без которых мы в принципе можем обойтись, а эти деньги использовать в поддержку Вооруженных Сил,

– сказал он.

Ученый рассказал, что стал соучредителем Global Ukraine Foundation, где за последние 2 месяца удалось привлечь пожертвователей, чей совокупный капитал составляет 45 миллиардов долларов.

"Это очень известные и богатые люди, которые уже инвестировали в Украину миллионы долларов, и будут инвестировать еще и еще", – добавил Роман Шеремета.

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Он отметил, что его банковский счет опустел, "ведь я и моя жена постоянно донатим на Украину, и это то, что нужно делать. Итак, главное – донаты и поддержка".

Во вторых, что нужно делать – это волонтерить. И волонтерить лично – отдавать свое время. Моя мама врач, она живет в Украине, и все свое свободное время она плетет маскировочные костюмы для наших воинов. Все мы можем этим заниматься – волонтерить во время доставки гуманитарной помощи, помогать любым другим способом,

– сказал ученый.

Роман Шеремета подчеркнул, что нужно быть активным в соцсетях, чтобы через линкедин, твиттер, инстаграм, фейсбук украинцев услышал мир. Экономист рассказал, что активен в соцсетях, из-за чего его фейсбук уже второй раз заблокировал на 30 дней.

"И украинцы очень сильно добились успеха в борьбе с российской пропагандой, так же как и мир в целом, но нужно больше. Каждый сидящий дома и имеющий мобильный с выходом в интернет должен это делать", – убеждает он.

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Также Роман подчеркнул на важности использования английского языка. По его словам, важно распространять английский контент.

Станьте адвокатом Украины в соцсетях – это очень большая помощь,

– добавил он.

В конце концов ученый заявил, что украинцы должны инвестировать в свое будущее. Роман Шеремета отметил, что украинцы учатся жить среди войны.

"Не сдавайтесь, не оставляйте ваших мечтаний, хотите учиться – учитесь – именно поэтому я стал основателем Американского университета в Киеве. Это то, чем мы занимаемся – во время войны мы открыли университет, и значительная часть инвестиций в университет идет из Америки. То есть это то, чем нужно заниматься во время войны, и это то, что мы делаем ежедневно – мы делаем бизнес и мы живем, и это нормально", – резюмировал экономист.

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