Зниження ажіотажу та фінансова допомога: доларова стабільність ще досі тримається

Долар впродовж 2 місяців залишається стабільним – у межах 40 – 41 гривні. Чого очікувати на наступний тиждень, читайте у тексті.

Якою є курсова стабільність

Як розповів 24 каналу Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK), курсова стабільність упродовж останніх 2 місяців пояснюється кількома факторами, а саме:

зниженням ажіотажу на готівкову валюту;

регулярним отриманням фінансової допомоги від країн-партнерів;

"вгамуванням" інфляційних процесів тощо.

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Наприклад, на минулому тижні США виділили 1,5 мільярда доларів на забезпечення своєчасних бюджетних виплат.

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства «КОМІНБАНК» (COMINBANK) Саме тому зараз достатньо підстав для того, щоб курс американської валюти впродовж 12-18 грудня залишався стабільним: на рівні 40 – 41 гривні.

Чи вплине на валютний ринок нова масова атака

За словами експерта, кожна масована ракетна атака чинить певний психологічний тиск на суспільство. Тому удари по енергетичній інфраструктурі можуть вплинути на валютний ринок.

Наприклад, у разі тривалого (5 – 10 днів) блекауту, може тимчасово збільшитися роль готівкової гривні. Відповідно гривня до поновлення стабільного енергозабезпечення може “зміцнити” в межах 2 – 3%, тобто до 39,5 – 40 гривень.

Наразі, такий сценарій лише теоретичний, реальних підстав для нього немає.

Основними чинниками, що впливатимуть на курсову стабільність наступного тижня, стануть:

стабільна макроекономічна допомога Україні;

прогнозована інфляція, що не перевищує 2-3% на місяць;

героїзм ЗСУ в боротьбі з ворогом, ефективна робота сил ППО;

паритет між попитом і пропозицією на готівковий долар;

зовнішньоекономічна діяльність України (зокрема, імпорт збіжжя через “зерновий коридор”), що є важливим джерелом надходження валюти в країну;

збереження офіційного курсу валют;

облікова ставка Нацбанку України, що залишилася без змін (на рівні 25%).

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