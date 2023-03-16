Є прогнози хороші й не дуже: вартість долара наприкінці року може здивувати
Джерело:The Page
У січні – на початку лютого долар був стабільно вище 40 гривень. Відтоді курс різко подешевшав і зараз становить не більше 38,70 гривні. Однак за прогнозами різних компаній наприкінці цього року ситуація з курсом може як погіршитися, так і покращитися.
Курс долара наприкінці 2023 року: чого чекати
Експерти різних організацій під час дискусії, організованої Центром економічної стратегії (CES), розповіли, що курс наприкінці 2023 року може як і впасти у ціні й становити 36,6 гривні, так і сягнути 45 гривень.
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- За прогнозами Concorde Capital — долар може становити 36,6 гривні. Це, до речі, найоптимістичніший прогноз;
- Oxford Economics — найімовірніше вартість одного долара буде 39 гривень;
- Як повідомляють ICU — долар може коштувати 40,2 гривні;
- Водночас Dragon Capital прогнозують 43 гривні;
- IER/GET — 42 гривні;
- Sense Bank — 43 гривні;
- Morgan Stanley — 45 гривні. Це найпесимістичніший прогноз;
Що буде з курсом цього тижня
У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько каже, що протягом цього тижня курс коливатиметься в діапазоні 38,2 – 38,9 гривні за долар. А банкір Герман Марченко зауважив, що скоріш за все у найближчі 2 – 3 тижні курсовий коридор збережеться у своїх нових межах.
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- Станом на ранок 16 березня, за даними "Мінфіну" готівковий долар в банках можна продати в середньому за 38,30 гривні (+20 копійок проти 15 березня), а купити за 38,75 гривні (+10 копійок).
- Курс в обмінниках в середньому купують за 38,43 гривні (+11 копійок), а продають – за 38,69 гривні (+1 копійка), за даними finance.ua.
- Ситуація на чорному ринку така: купівля на рівні 38,58 гривні (+7 копійок), а продаж – 38,70 гривні (+10 копійок).