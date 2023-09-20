Чи буде курс вищим ніж 41 гривня: експерт назвав, за яких умов це може трапитися

На 2024 рік долар згідно з проєктом бюджету становитиме 41,4 гривні, втім, такий показник курсу не свідчить про те, що насправді долар буде на такому рівні. Все залежатиме від макрофінансової допомоги від партнерів.

Що кажуть експерти про закладений курс

Економіст Олег Пендзин у коментарі 24 Каналу зауважив, якщо глянути традиційно на курс, який закладається в бюджет, то він завжди вищий, ніж реальний, який формується протягом року в економіці країни.

До теми Головна цифра бюджету: який заклали курс долара на 2024 рік

У 2024 році всі соціальні видатки будуть коштом макрофінансової допомоги, а вона надходить в Україну в іноземній валюті. Тобто для того, щоб отримати гривню для видачі населенню зарплат, соціальних виплат тощо, макрофінансову допомогу будуть продавати на міжбанківському валютному ринку. Швидше за все – Нацбанку.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Коли готується річний документ, чим вища загальна кількість гривні, що збирається отримати уряд від продажу валюти, тим більше можна передбачити умовно розмір видатків. Але те, що в реальності це все буде потім різатися, сьогодні нікого не хвилює. Зараз найголовніше – стрічка у бюджеті, щоб вона була. А далі вже по ситуації: всі будуть дивитися, чи вдасться профінансувати, чи ні.

Пендзин додає, що таким чином Мінфін "надуває" доходи, потім "малює" видатки, а згодом, протягом року, координує залежно від того, кого треба профінансувати, а кого ні.

Який буде долар у 2024 році

За словами нардепа Ярослава Железняка, уряд заклав курс на 2024 рік на рівні понад 41 гривню за долар.

Ярослав Железняк Народний депутат Вірогідно, уряд вирішив збільшити дохід з імпорту і провів усі бюджетні розрахунки за курсом 41,4 гривні за долар.

Встановлений курс гривні до долара на наступний рік є важливим показником у закладеному бюджеті, бо від нього залежать як розміри доходів, так і видатків.

Торік курс був закладений на рівні 42 гривні, але попри це курс тримався нижче і коливається зараз десь між 37 та 38 гривнями. Тому закладений курс на 2024 рік є лише очікуваним максимумом та засобом зростання прибутків з імпорту.

, що 15 вересня уряд схвалив попередні головні показники на 2024 рік. Доходи загального фонду встановили на рівні, а видатки –Витрати на оборону складуть більшу частину бюджету –

Яка ймовірність того, що курс злетить

У минулі роки той курс, який закладався, був набагато вищий, ніж той, що був фактично в економіці. Пендзин каже, що прогноз, який закладають у бюджет, завжди песимістичний.

На сьогодні валютні резерви НБУ найбільші за всю історію незалежності країни — десь 41,5 мільярда доларів. Ситуація абсолютно контрольована, тому я не думаю, що курс може злетіти до цифри у 41,4 гривні,

– зауважує він.

Однак все залежатиме від того, чи буде стабільна макрофінансова допомога, а також чи доведеться НБУ друкувати гроші.

До слова, курс у 2022 році сильно подорожчав через те, що в Україні різко впали доходи бюджету, а макрофінансова допомога не надходила.

Відтак, чимало сум, які обіцяли Україні, – не прийшли. А пенсії та інші соціальні виплати потрібно виплачувати щомісяця, тому Нацбанк почав друкувати гривню.

За 2022 рік регулятор надрукував 400 мільярдів гривень. Це призвело до того, що інфляція злетіла, а курс суттєво подорожчав.

Тобто, якщо у 2024 році ми отримаємо той обсяг макрофінансової допомоги, який ми запланували у бюджет, тоді курс буде нижчим, ніж закладений на наступний рік.

Але якщо кошти не надходитимуть у повному обсязі, тоді НБУ буде вимушений додруковувати гроші, а курс дійсно скочить вверх,

– пояснює експерт.

На які фінансові надходження Україна очікує у 2024 році

Дефіцит бюджету України у 2024 році заклали на рівні 1,53 трильйона гривень. Цей показник став більшим, ніж у 2023 році – 1,29 трильйона гривень.

Як пише Роксолана Підласа, покриватимуть його у 2024 році через розміщення ОВДП – на 421,6 мільярда гривень та зовнішні запозичення – 1,77 трильйона гривень.

Роксолана Підласа Голова Комітету з питань бюджету Відтак всього у 2024 році Україна потребуватиме майже 43 мільярди доларів зовнішнього фінансування. Це гранти та кредити.

Як повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, очікуваний обсяг зовнішніх залучень на 2023 рік становив 42,4 мільярда доларів. Відтак станом на початок вересня фінансування бюджету від міжнародних партнерів було на рівні 29,7 мільярда доларів.

Олег Пендзин розповів, що бюджет-2024 одразу свідчить про те, що все, що заробить Україна, все піде на оборону. А от всі соціальні видатки будуть коштом запозичень, тобто за допомогою макрофінансової допомоги від партнерів.

Коли ми з вами говоримо про балансування бюджету, я одразу хочу сказати, що немає жодних гарантій, що Україна отримає своєчасну фінансову допомогу. А якщо немає гарантій, тоді немає й балансу,

– підсумовує експерт.

Як повідомила Роксолана Підласа, дефіцит бюджету України закладено на рівні 1,6 трильйона гривень. Це складає близько 20,4% прогнозного ВВП.