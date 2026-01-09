Курс валют в Україні: чи подорожчає долар до 44 – 50 гривень у 2026 році

Долар США продовжує залишатися головним економічним орієнтиром в Україні. Тому населення дуже цікавить питання зміни курсу валюти.

Чи буде зростати долар в Україні у 2026 році?

Чи зросте в Україні у 2026 році долар до 50 гривень, розповіла для 24 Каналу фінансова експертка Smart Family Office Надія Байор.

Читайте також Долар і євро знову подорожчали: яка ціна на готівку в банках та обмінниках

На початку січня 2026 курс долара і євро до гривні підвищився до історичних максимумів – НБУ встановив офіційний курс долара 9 січня на рівні 42,99 гривні, а євро – 50,18 гривні.

Січневі коливання курсу долара та євро цілком закономірні для гривні: гривня традиційно спочатку знецінюється через великі потреби Мінфіну у валюті, а пізніше НБУ купує надлишок гривні, і курс стабілізується,

– пояснила Надія Байор.

Зокрема Національний банк України має рекордні резерви – близько 57,29 мільярда доларів США (і це є одним з найвищих показників за всю історію держави) – і продовжить інтервенції, аби уникнути "стрибків" курсу. Тому ці запаси:

забезпечать буфер безпеки; не дадуть валюті неконтрольовано злетіти.

Зокрема очікується помірна девальвація гривні, але нижча, "ніж про це гучно заявляють в медіа". За даними аналітиків ICU, сповільнення інфляції, зростання зовнішніх дисбалансів та рекомендації МВФ, спонукатимуть НБУ послабити курс гривні до долара протягом року.

Важливо! Їх прогноз на кінець 2026 – 44,3 гривні за долар, та близько 55 гривень за євро.

Що ще слід знати про курс долара?