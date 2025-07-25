Курс валют наприкінці тижня: де ціна змінилася

Долар вчергове показує стабільність ціни в банках та на чорному ринку, де вартість за останню добу не змінилася. Натомість євро продовжує дорожчати, особливо в банках.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 25 липня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,50 гривні (без змін проти 24 липня) та продаж по 41,99 гривні (-1 копійка).

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Купівля євро проходить по 48,80 гривні (+10 копійок), продаж – по 49,45 гривні (+10 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар можна в середньому по 41,80 гривні (без змін), а продати по 41,80 гривні (без змін).

(без змін), а продати (без змін). Купівля євро по 49,11 гривні (+1 копійка), а продаж по 49,27 гривні (-3 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

Станом на 24 липня, долари купують у середньому по: 41,55 гривні (+21 копійка), а продають по 41,89 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

(+21 копійка), а продають (+3 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 49 гривень (+25 копійок), а продають по 49,40 гривні (+16 копійок).

Які валюти будуть у серпні?

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, офіційний курс долара прогнозується на початку серпня на рівні 41,80 – 42,10 гривні за валюту.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Від початку року курс максимально може зрости на 0,4%. Гадаю, що такі показники є досить красномовними і свідчать про ефективність впроваджуваної стратегії нацбанку

Натомість на курс євро впливатимуть світові котирування пари долар/євро, а також співвідношення курсів гривня/долар. Втім не є винятком, що курс євро може бути досить мінливим і почасти непередбачуваним.

Зауважте! Основні курсові коливання будуть в межах 48,50 – 49,70 грн за євро.