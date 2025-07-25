Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 25 июля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,50 гривны (без изменений по сравнению с 24 июля) и продажа по 41,99 гривны (-1 копейка).

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Покупка евро проходит по 48,80 гривны (+10 копеек), продажа – по 49,45 гривны (+10 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар можно в среднем по 41,80 гривны (без изменений), а продать по 41,80 гривны (без изменений).

(без изменений), а продать (без изменений). Покупка евро по 49,11 гривны (+1 копейка), а продажа по 49,27 гривны (-3 копеек).

По сколько курс в обменниках?

По состоянию на 24 июля, доллары покупают в среднем по: 41,55 гривны (+21 копейка), а продают по 41,89 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(+21 копейка), а продают (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 49 гривен (+25 копеек), а продают по 49,40 гривны (+16 копеек).

Какие валюты будут в августе?

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, официальный курс доллара прогнозируется в начале августа на уровне 41,80 – 42,10 гривны за валюту.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка С начала года курс максимально может вырасти на 0,4%. Думаю, что такие показатели являются достаточно красноречивыми и свидетельствуют об эффективности внедряемой стратегии нацбанка

Зато на курс евро будут влиять мировые котировки пары доллар/евро, а также соотношение курсов гривна/доллар. Впрочем не является исключением, что курс евро может быть достаточно изменчивым и отчасти непредсказуемым.

Заметьте! Основные курсовые колебания будут в пределах 48,50 – 49,70 грн за евро.