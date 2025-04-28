28 квітня, 10:10
Курси валют після вихідних: як виросли ціни
Основні тези
- Курс долара в банках на 28 квітня: купівля по 41,61 гривні, продаж по 41,61 гривні, а євро становить: купівля по 47,55 гривні, продаж по 47,74 гривні.
- Банкір прогнозує курс долара на міжбанку та готівковому ринку в межах 41,20 – 41,60 гривні.
В банках та на чорному ринку курс долара та євро як виріс суттєво за вихідні, так і опустився. Американська валюта навіть подекуди сягнула понад 42 гривні. В обмінниках натомість валюти подешевшали.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 28 квітня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,61 гривні (+31 копійка проти 25 квітня) та продаж по 41,61 гривні (-34 копійки).
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- Купівля євро проходить по 47,55 гривні (+50 копійок), продаж – по 47,74 гривні (-11 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,30 гривні (-22 копійки), а продати по 42,05 гривні (+55 копійок).
- Купівля євро по 47,10 гривні (-38 копійок), а продаж по 47,90 гривні (+31 копійка).
Курс в обмінниках
- Долари купують у середньому по: 40,90 гривні (-28 копійок), а продають по 41,65 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 46,67 гривні (-44 копійки), а продають по 47,87 гривні (+7 копійок).
Ціна долара цього тижня
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що цього тижня на міжбанку курс долара буде на рівні 41,20 – 41,60 гривні, на готівковий ринок – 41,20 – 41,60 гривні.
Важливо також зазначити, що економічні чинники, як і раніше, домінуватимуть, а це зростання експорту, розвиток промисловості, посівна тощо.
Лєсовий розповів, що протягом останніх кількох тижнів "Фактор Трампа" не сильно впливає на український валютний ринок. Те саме стосується низки воєнних чинників – від динаміки обстрілів, ситуації на фронті до очікування перемир'я.