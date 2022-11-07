Долар зріс у ціні: де найвигідніше купляти валюту

Долар трішки подорожчав. Тепер у банках валюта коштує на 10 копійок дорожче, натомість в обмінниках все без змін.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 7 листопада готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40 гривень (+10 копійок проти 4 листопада). Тоді як продають її за 40,50 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 38,60 гривні (-5 копійок), а продають в середньому за 39,50 гривні (без змін).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,70 гривні (-34 копійки), а продають – за 40,52 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.

Євро коливається на рівні: купівля – 38,60 гривні (-27 копійок) та продаж – 39,64 гривні (+37 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,37 гривні (+13 копійок), а продаж – 40,58 гривні (+18 копійок).

Євро купують по 39,30 гривні (+40 копійок), а купують за 39,65 гривні (+40 копійок).

Актуально Рада остаточно прийняла бюджет на 2023 рік

Курс долара на 2023 рік

Кабмін заклав середньорічний курс долара в бюджеті-2023 році на рівні 42 гривень. А на кінець 2023 року курс долара спрогнозовано на рівні 45,8 гривні. Проте офіційний прогноз, згідно з яким проводяться розрахунки бюджету, часто відрізняється від реального.

За словами керівника відділу аналітики Concorde Capital Олександра Паращія, протягом майже 10 років у проєкт бюджету закладалися більш песимістичні показники щодо курсу, ніж було в реальності. Тож курс у наступному році може бути нижчим за 40 гривень.