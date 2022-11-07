Курс валют в банках

По данным "Минфина", 7 ноября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40 гривен (+10 копеек против 4 ноября). В то время как продают ее за 40,50 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 38,60 гривен (-5 копеек), а продают в среднем за 39,50 гривен (без изменений).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,70 гривны (-34 копейки), а продают – за 40,52 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

Евро колеблется на уровне: покупка – 38,60 гривны (-27 копеек) и продажа – 39,64 гривны (+37 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,37 гривны (+13 копеек), а продажа – 40,58 гривны (+18 копеек).

Евро покупают по 39,30 гривны (+40 копеек), а покупают по 39,65 гривны (+40 копеек).

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Курс доллара на 2023 год

Кабмин заложил среднегодовой курс доллара в бюджете-2023 на уровне 42 гривен. А к концу 2023 года курс доллара спрогнозирован на уровне 45,8 гривны. Однако официальный прогноз, согласно которому производятся расчеты бюджета, часто отличается от реального.

По словам руководителя отдела аналитики Concorde Capital Александра Паращея, в течение почти 10 лет в проект бюджета закладывались более пессимистические показатели по курсу, чем было в реальности. Так что курс в следующем году может быть ниже 40 гривен.