Планирование семейного бюджета: как это делать

Как рассказывает 24 каналу Анна Тигипко, основательница и СЕО izibank, часто отсутствие средств в конце месяца происходит из-за неправильного распределения дохода.

Интересно То, что предоставляет нам сегодня США – бесплатно, – эксперт о военной поддержке Украины

Но действительно вести семейный бюджет можно легко, сформировав правильно доходы и расходы семьи. По советам собеседницы следует для начала:

взять все выписки по карточным счетам;

затем проанализируйте и отделите обязательные расходы (коммунальные услуги, средний бюджет на еду, оплата транспорта, обучение детей) от других (покупка одежды, развлечения, кафе);

составить план деятельности, связанной с доходами и расходами. Определите, какие издержки были излишними и на чем можно было сэкономить;

не забывайте учитывать потребности всей семьи, соблюдать дисциплину расходов и контроль повседневных покупок;

а еще, подумайте, что необходимо вашей семье: машина, путешествие, обучение ребенка, ремонт.

Анна Тигипко Основательница и СЕО izibank Существует множество вариаций планирования семейного бюджета. Чтобы понять, какая больше подходит для вашей семьи, стоит несколько месяцев соблюдать одну. Затем проанализировать и выбрать ту, которая лучше всего подходит потребностям и приоритетам семьи.

Формулы ведения бюджета

Анна Тигипко предлагает три формулы, а именно:

50% – 30% – 20%. По этой формуле 50% – это необходимые затраты. К примеру, коммунальные услуги, транспорт, аренда, еда. 30% – 40% дополнительных развлечений: подарки, кафе и прочее. 10% – 20% – необходимо ежемесячно откладывать. Четыре конверта. 80% – разделите на четыре равные части. Если деньги закончатся быстрее текущей недели, то к концу следующей – уменьшайте расходы. 20% – ваши сбережения. 80% в 20%. 80% – это текущие расходы, а 20% – сбережения.

Важное правило

Прежде всего, не стоит следить за личными расходами друг друга. Каждый имеет право тратить деньги на собственные нужды в пределах оговоренного лимита.

Читайте также Курс доллара развернулся в сторону роста и стремительно дорожает

Контролируйте исполнение бюджета вместе с партнером, чтобы видеть, насколько вы его соблюдаете и приближаетесь к цели. Совместные финансовые цели оказывают положительное влияние на отношения. Кстати, экономить на цели можете в приложении "заначка". Там, кроме хранения средств, еще и получите годовые начисления 10%,

– добавила экспертка.