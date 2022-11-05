Планування сімейного бюджету: як це робити

Як розповідає 24 каналу Анна Тігіпко, засновниця та СЕО izibank, часто відсутність коштів наприкінці місяця трапляється через неправильний розподіл доходу.

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Але насправді вести сімейний бюджет можна легко, сформувавши правильно доходи та витрати сім'ї. За порадами співрозмовниці варто для початку:

взяти всі виписки по карткових рахунках;

потім проаналізуйте та відокремте обов'язкові витрати (комунальні послуги, середній бюджет на їжу, оплата транспорту, навчання дітей) від інших (купівля одягу, розваги, кафе);

скласти план діяльності, пов'язаної з доходами та витратами. Визначте, які витрати були зайвими і на чому можна було заощадити;

не забувайте врахуйте потреби усієї сім’ї, дотримуватись дисципліни витрат та контролю повсякденних покупок;

а ще, подумайте, що необхідно вашій родині: машина, подорож, навчання дитини, ремонт.

Анна Тігіпко Засновниця та СЕО izibank Існує безліч варіацій планування сімейного бюджету. Щоб зрозуміти, яка більше підходить для вашої родини, варто кілька місяців дотримуватись однієї. Потім проаналізувати та обрати ту, яка найкраще підходить до потреб та пріоритетів сім’ї.

Формули ведення бюджету

Анна Тігіпко пропонує три формули, а саме:

50% - 30% - 20%. За цією формулою 50 % – це необхідні витрати. Наприклад, комунальні послуги, транспорт, оренда, їжа. 30% – 40% додаткові розваги: подарунки, кафе та інше. 10% – 20% – необхідно щомісяця відкладати. Чотири конверти. 80% – розділіть на чотири рівні частини. Якщо гроші закінчаться швидше ніж поточний тиждень, то до кінця наступного – зменшуйте витрати. 20% – ваші заощадження. 80% на 20%. 80% – це поточні витрати, а 20 % – заощадження.

Важливе правило

Насамперед не варто слідкувати за особистими витратами один одного. Кожен має право витрачати гроші на власні потреби в межах обумовленого ліміту.

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Контролюйте виконання бюджету разом з партнером, щоб бачити, наскільки ви його дотримуєтесь та наближаєтеся до мети. Спільні фінансові цілі позитивно впливають на стосунки. До речі, заощаджувати на цілі можете у додатку "заначка". Там, окрім зберігання коштів ще й отримаєте річні нарахування 10%,

– додала експертка.