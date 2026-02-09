Початок тижня з сюрпризом: обмінники підіймають курс, поки офіційний падає

У понеділок, 9 лютого, офіційний курс долара становить 43,04 гривні, тоді як євро – 50,76 гривні. І хоча він дещо впав, порівнюючи з минулим тижнем, ціна в обмінниках показує іншу тенденцію.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 9 лютого, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,70 гривні (-13 копійок) і продаж по 43,20 гривні (-10 копійок).

(-13 копійок) і продаж по (-10 копійок). Купівля євро проходить по 50,55 гривні (без змін), а продаж – по 51,23 гривні (-4 копійки).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар на чорному ринку можна в середньому по 43,11 гривні (+6 копійок), а продати – по 43,17 гривні (+8 копійок).

(+6 копійок), а продати – по (+8 копійок). Натомість купівля євро проходить по 51,09 гривні (+8 копійок), а продаж – по 51,27 гривні (+8 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,67 гривні (+37 копійок), а продають – по 43,23 гривні (+13 копійок).

(+37 копійок), а продають – по (+13 копійок). Євро купують по 50,95 гривні (+22 копійки), а продають – по 51,32 гривні (+9 копійок).

Яким буде курс долара в лютому?

Зазвичай лютий вважають періодом стабілізації валютного ринку, однак непроста зима 2026 року – з ворожими обстрілами та сильними морозами – може відтермінувати цей процес.

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, що аграрії, які повертаються з валютою, можуть змістити підготовку до посівної кампанії на березень або пізніший період.

Однак за умови поліпшення балансу ринок може перейти до помірного зміцнення гривні, а Нацбанк, найімовірніше, й надалі утримуватиме курс долара в нинішньому коридорі в межах режиму "керованої гнучкості".