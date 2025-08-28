Долар в банках не змінився з попередніх показників, а на чорному ринку валюта трішки виросла в ціні. Натомість євро показало спад в банках, як і на чорному ринку.

Який курс валют у банках? Станом на ранок 28 серпня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,10 гривні (без змін проти 27 серпня) та продаж по 41,65 гривні (без змін). Дивіться також Від падіння до історичного максимуму: як змінювалися резерви у незалежній Україні Купівля євро проходить по 47,75 гривні (-15 копійок), продаж – по 48,44 гривні (-16 копійок). Що з вартістю валют на чорному ринку? Купити долар можна в середньому по 41,44 гривні (+4 копійки), а продати по 41,44 гривні (+3 копійки).

(+4 копійки), а продати по (+3 копійки). Купівля євро по 48,12 гривні (-8 копійок), а продаж по 48,30 гривні (-4 копійки). По скільки курс в обмінниках? Станом на 27 серпня, долари купують у середньому по: 40,80 гривні (-13 копійок), а продають по 41,43 гривні (-4 копійки), за даними finance.ua.

(-13 копійок), а продають по (-4 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 47,33 гривні (-27 копійок), а продають по 48,50 гривні (+3 копійки). По скільки буде долар в Україні? Як спрогнозував для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, американська валюта буде на рівні 41,4 – 41,8 гривні за долар. Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Загалом же Нацбанк залишається головним гравцем на ринку, що в разі нагальної потреби може втрутитися, врівноважуючи попит і пропозицію. На курс валюти також впливатиме зниження інфляції та міцна гривні, адже це впливає на курсову динаміку та знижує напругу серед покупців.