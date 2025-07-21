Долар застиг: де ціна валюти майже не змінилася
- На 21 липня, курс долара у банках залишився без змін, а от курс євро трішки подешевшав.
- Натомість на чорному ринку обидві валюти додали в ціні, найсуттєвіше – євро.
За вихідні курси валют майже не змінилися в ціні в банках, натомість на чорному ринку валюти подорожчали. Найбільше додало до ціни євро, а долар всього виріс на 2 копійки.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 21 липня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,50 гривні (без змін проти 18 липня) та продаж по 42 гривні (без змін).
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- Купівля євро проходить по 48,25 гривні (без змін), продаж – по 48,90 гривні (-5 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 41,79 гривні (-1 копійка), а продати по 41,81 гривні (+2 копійок).
- Купівля євро по 48,73 гривні (+8 копійок), а продаж по 48,89 гривні (+4 копійки).
По скільки курс в обмінниках?
- Станом на 18 липня, долари купують у середньому по: 41,32 гривні (без змін), а продають по 41,86 гривні (без змін), за даними finance.ua.
- Євро купують по 47,82 гривні (-42 копійки), а продають по 49,22 гривні (+12 копійок).
По скільки буде долар?
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що курс долара на готівковому ринку буде в діапазоні від 41,60 гривні до 42,20 гривні.
Банкір додав, що попри те, що курс євро суттєво зріс, долар все одно залишається основною валютою для заощадження.
З доларом ситуація буде підпорядкована перш за все стратегії регулятора: діятиме режим керованої гнучкості, що тривалий час забезпечує певну курсову стабільність та незначну динаміку різноспрямованих змін.
Лєсовий додав, що громадянам не варто зараз панікувати і скуповувати євро в надії зберегти статки чи навіть дещо заробити.