До 43 гривень і вище: чому долар росте на старті 2026 року

На початку 2026 року курс долара в Україні зростає. Американська валюта кілька днів поспіль встановлювала новий історичний максимум, впевнено рухаючись до 43 гривень за долар.

Чому росте курс долара?

Станом на 10 січня 2026 року офіційний курс долара становить 42,99 гривні, передає 24 Канал з посиланням з посиланням на Нацбанк.

Дивіться також Як усунення Мадуро вплинуло на долар: новий удар Трампа по світових ринках

Та вже у понеділок, 12 січня офіційний долар перетне позначку у 43 гривні – курс буде 43,07 гривні за долар.

Втім фінансовий аналітик Андрій Шевчишин не бачить приводу для паніки. Експерт говорить, що наразі спостерігається не бачить контрольована девальвація гривні. Її, зокрема, підкріплює додатковий попит на валюту бізнесу та населення.

Попит тримається, у населення залишається якась гривня і зараз, коли курс пішов угору, воно приєдналося до цієї гонитви. Проте на сьогодні населення не так сильно впливає на курс, як Нацбанк через валютні інтервенції. Тому можливість стримувати курс є,

– зауважує Шевчишин.

Не бачить приводів для хвилювань і фінансова експертка Smart Family Office Надія Байор. Вона відзначає, що НБУ має рекордні золотовалютні резерви, щоб утримати курс долара та євро від неконтрольованого стрибка.

Січневі коливання курсу долара та євро цілком закономірні для гривні: вона традиційно спочатку знецінюється через великі потреби Мінфіну у валюті, а пізніше НБУ купує надлишок гривні, і курс стабілізується,

– говорить Байор.

Вона упевнена, що регулятор продовжить інтервенції на валютний ринок, щоб уникнути надмірного коливання курсу.

Зауважте! Міжнародні резерви України за 2025 рік зросли на 30% і досягли 57,3 мільярда доларів. Цей показник став найвищим в історії країни з часу проголошення незалежності.

Яким буде курс долара у 2026 році?

Спираючись на прогноз Investment Capital Ukraine,експертка Байор очікує помірної девальвації гривні протягом 2026 року

За даними аналітиків ICU, сповільнення інфляції, зростання зовнішніх дисбалансів та рекомендації МВФ спонукатимуть НБУ послабити курс гривні до долара протягом року. Їхній прогноз на кінець 2026-го – 44,3 гривні за долар,

– додає Байор.

Водночас віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов прогнозує, що у 2026 році курс долара коливатиметься в діапазоні 43 – 45 гривень. Тобто у порівнянні із минулим роком офіційний долар може зрости в середньому на 2 – 7%.

Позиція та стратегія Нацбанку є досить зваженою: протягом року ми побачили, що регуляторові вдавалося знайти баланс між монетарним регулюванням та реалізацією режиму "керованої гнучкості" на валютному ринку, суть якого полягає в максимальному насиченні попиту та встановленні рівноваги між попитом і пропозицією,

– пояснив експерт.

Варто знати! Курс європейської валюти у 2026 році фахівці Investment Capital Ukraine очікують близько 55 гривень за євро, тоді як українські експерти – на рівні 50 – 52 гривень.

Що ще треба знати про курс валют?