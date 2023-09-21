Долар різко подешевшав: де найсуттєвіше впала ціна

На чорному ринку та в обмінниках долар впав у ціні найсуттєвіше за добу. В банках теж спостерігається спад. А євро обвалилося при купівлі в обмінниках на понад 20 копійок.

Курс валют у банках

У "Мінфіні" зазначили, що 21 вересня купівля готівкового долара в українських банках становить в середньому 37,85 гривні (-10 копійок проти 20 вересня), а продаж – 38,57 гривні (-8 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому відбувається за 40,7 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,5 гривні (-2 копійки).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,8 гривні (-19 копійок), а продаж – 38,5 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(-19 копійок), а продаж – (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,85 гривні (-24 копійки), а продаж – 41,42 гривні (-4 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,2 гривні (-14 копійок), а продаж – 38,38 гривні (-17 копійок).

(-14 копійок), а продаж – (-17 копійок). Євро купують за 41,03 гривні (-9 копійок), а продають за 41,34 гривні (-6 копійок).

Чи буде долар у 2024 році по 41,4 гривні

Під час розмови з 24 Каналом економіст Олег Пендзин зазначив, що закладений курс на наступний рік у бюджеті завжди вищий, ніж реальний, який формується протягом року в економіці країни.

курс долара заклали на рівні 41,4 гривні. Торік курс був закладений на рівні 42 гривні, але тримався нижче – десь між 37 та 38 гривнями.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу На сьогодні валютні резерви НБУ найбільші за всю історію незалежності країни — десь 41,5 мільярда доларів. Ситуація абсолютно контрольована, тому я не думаю, що курс може злетіти до цифри у 41,4 гривні.

, що 15 вересня уряд схвалив попередні головні показники на 2024 рік. Відтак

Експерт додає, що попри прогнози, потрібно зважати на те, чи буде стабільна макрофінансова допомога.