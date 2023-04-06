Долар обвалився: чи впаде готівковий курс нижче офіційного 36,6 та чому це відбувається

Спад ціни американської валюти та незначні коливання на ринку спостерігаються впродовж лютого та березня. Втім за останні 1,5 тижня готівковий курс долара ще подешевшав на цілу гривню. Що відбувається з курсом і до якої позначки він може ще опуститися, читайте у матеріалі.

У коментарі 24 Каналу, Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку, зазначає, що курс долара на готівковому ринку не може опуститися нижче курсу від НБУ – 36,6 гривні за долар.

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Нагадуємо, що лише за майже два тижні курс американської валюти опустився аж на гривню. Тепер в банках та обмінниках курс практично на рівні офіційного.

Чому долар так різко впав

Як розповідав неодноразово Олег Гетман, економіст та спеціаліст Економічної експертної платформи, готівкові операції в цілому – це лише 10% від безготівкових. А це на мало що впливає. Водночас 90% операцій й надалі відбуватиметься по офіційному курсу.

Олег Гетман Економіст та спеціаліст Економічної експертної платформи Щодо готівкового долара, то на нього почали впливати фактори, як от декілька місяців тому Нацбанк дозволив по курсу переводити та класти долари на депозит. Відповідно курс по 36,6 гривні був доступний для обміну. Далі ті громадяни, які поклали ці долари на 3-місячний депозит, почали їх знімати. А це перший напрямок, по якому долари "пішли на ринок".

Крім того, підписаний Меморандум про економічну та фінансову політику із МВФ, тому українські золотовалютні резерви поповнюються. А це покращує настрої інвесторів та населення.

На думку Антона Курінного серед причин, чому курс продовжує дешевшати, є й початок аграрного сезону, зниження попиту через валютні депозити та дефіцит готівкової гривні.

Антон Курінний Дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Це пов'язують ще й зі закриттям "онлайн-казино", які впливали на валютний ринок, та зменшенням тіньового ринку на 25 – 35%, що також послабило тиск на валюту.

Втім низький курс може впливати на попит на валютні 3-місячні депозити. А це, своєю чергою, може призвести до росту курсу.

Однак цей чинник має часовий "геп" мінімум місяць або два. Тож через 1 – 2 місяці має розпочатися тиск на валюту, адже зменшиться пропозиція, але ми не знаємо, чи не буде зацікавленості раніше того часу. Можливо, інші чинники не дадуть ослабнути гривні, тому депозити й відкладуть до кращих часів,

– додає співрозмовник.

Крім того, зі слів банкіра Германа Марченка, серед причин зміцнення гривні щодо долара є ще й суто економічні, так і ситуативні:

Збільшення фінансової допомоги від країн-партнерів, яка зміцнює фундамент економіки України.

Державні банки, на курс яких орієнтується весь ринок, встановлюють курс, який крок за кроком наближається до офіційного 36,57 гривні.

Завершення терміну 3-місячних конвертаційних депозитів: частина громадян, що скористалася можливістю придбати безготівкову валюту за курсом на 10 – 12% вище офіційного з подальшим розміщенням на депозитах, скористалася нагодою та конвертувала їх у гривню. Відповідно звідси надлишок готівки в обмінних пунктах.

Крім того наближення Великодня спонукає людей частіше обмінювати валюту, ніж її купувати.

Поновлення ділової активності: після стабілізації в енергетиці пожвавлення спостерігається майже в усіх сферах економіки, що впливає на статус гривні, є додатковим джерелом для її зміцнення.

А ще необхідність продавати валюту аграріями на проведення посівної кампанії.

Нижче 36,6: чи може впасти долар ще більше

Загалом, нижня межа готівкового курсу не може бути нижче курсу НБУ, тобто 36,6 гривні. За словами Курінного, банки будуть зацікавлені в купівлі готівкової валюти з подальшим продажем її на міжбанківському ринку, якщо діючий коридор залишиться стійким.

Водночас Марченко припускає, що на деякий час курс все-таки може опуститися нижче офіційного й Нацбанк буде відкуповувати валюту у свої резерви.

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного

Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) За стабільних умов, які склалися в економіці в останні 4 – 5 місяців, офіційний курс може бути переглянутий. Натомість ми досі живемо з "трьома курсами", і шлях на зближення офіційного, банківського та роздрібного курсів є неминучим і закономірним. Щоправда, процес уніфікації курсів не станеться раптово, він може тривати ще досить довго.

, що поки триває війна, до ситуації на ринку варто поставитися з певними пересторогами. Тому у перспективі 1 – 1,5 місяця курс долара може опуститься нижче 37 гривень.

Олег Гетман додає, що якщо Національний банк бачитиме, що гривня сягає значного укріплення, тоді регулятор змінить офіційний курс. Це найімовірніший варіант у цій ситуації.

Гривня буде далі тиснути на офіційний курс, тому Нацбанк може змінити курс. Однак все буде залежати від подальших дій ключових гравців, тобто кредиторів, заробітчан та інших,

– додає експерт.

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Великдень не за горами, тому курс буде падати

На думку Антона Курінного напередодні Великодня курс буде у межах 37 – 38 гривень. Втім Герман Марченко додає, що курс ще трішки подешевшає до Великодня.

Це відбудеться через збільшення пропозиції готівки, тому з 10 по 16 квітня долар може бути в коридорі від 36,6 – 37,2 гривні,

– каже Марченко.