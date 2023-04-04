Про це 24 Каналу заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, для України нині критично важлива підтримка і від ЄС, і від США, і від МВФ, адже дефіцит бюджету нині шалений. Водночас це найбільший кредит для України від початку повномасштабного вторгнення Росії, а також перший великий пакет від МВФ для країни, яка у стані війни.

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"Адже вся соціалка в країні фінансується коштом наших західних партнерів. Всі пенсії, стипендії, зарплати вчителям, лікарям тощо. Це все – наші західні партнери", – сказав він.

Через це, вважає Фурса, кожен мільярд доларів це "дуже приємно і, напевно, критично".

Головне – макрофінансова стабільність

Інвестиційний банкір зауважив, що програма Міжнародного валютного фонду повторює те, що було й раніше.

І на найближчі 12 – 18 місяців, коли МВФ очікує, що війна буде продовжуватися в отакій жорсткій гарячій фазі, головна ідея – "не зламайте нічого, що було зроблено до цього",

– наголосив він.

Сергій Фурса зазначив, що не треба порушувати макрофінансову стабільність.

"А вона в нас є і це майже диво під час війни. І от МВФ наголошує: "Найближчі 12 – 18 місяців фокусуємося на цьому", – сказав він.

На його думку, тут мовиться про те, що не треба скасовувати податки, руйнувати бюджет.

"Скасовуємо ті пільги, які вводили помилково. І проходимо цю війну зі збереженням макрофінансової стабільності", – розказав Фурса.

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Важлива підтримка Заходу

Сергій Фурса відзначив, що Україні дуже важливо мати західну підтримку. Адже, мовляв, без грошей Заходу нічого не було б. Усе через те, що весь соціальний пласт бюджету фінансується саме західними партнерами.

"Дуже важливу роботу зробив Національний банк. З першого дня війни, ба більше, навіть до війни було те, як стійко тримається банківська система, як добре себе поводить гривня, враховуючи обставини", – розказав він.

Інвестиційний банкір вважає, що Нацбанку та фінансовій системі у "добрій формі" підійти до повномасштабного вторгнення Росії дозволили також й минулі реформи в банківській сфері.

"Міністерство фінансів також проводить добру роботу. Важко в чомусь дорікнути. Є, як завжди, технічні певні речі. Кожен скаже, що те зроблене трошки не так, але всі три складові насправді були важливі", – розповів він.

За його словами, тут мовиться про західних партнерів, НБУ та Мінфін.

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