Офіційний курс пішов униз: скільки втратили долар і євро посеред тижня

Нацбанк встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 13 лютого. Долар та євро другий день поспіль дешевшають в Україні.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 12 лютого торгується по 43,03 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 6 копійок проти 11 лютого. Офіційний курс євро становить 51,20 гривні, отже його ціна впала на 5 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 13 лютого курс валют буде таким:

долар – 42,99 гривні (-4 копійки);

євро – 51,03 гривні (-17 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 12 лютого курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 42,77 гривні , а продаж – по 43,30 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,15 гривні , а продаж – по 43,15 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,47 гривні, а продаж – по 43,25 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 12 лютого був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,80 гривні , а продаж – по 51,57 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,25 гривні , а продаж – по 51,40 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,62 гривні, а продають – по 51,62 гривні.

Що буде з курсом валют в Україні?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий пояснив, що нині валютні прогнози не можуть врахувати всі ймовірні ризики, зокрема вплив війни.

І хоча в лютому загальна економічна ситуація в Україні, ймовірно, залишатиметься відносно стабільною, вона почасти залежатиме від нових російських атак на критичну інфраструктуру.

За прогнозом банкіра, курс долара впродовж місяця коливатиметься в межах 42,6 – 43,5 гривні, тоді як євро – у кордонах 49 – 51,5 гривні.