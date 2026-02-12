Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 12 февраля торгуется по 43,03 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 6 копеек против 11 февраля. Официальный курс евро составляет 51,20 гривны, следовательно его цена упала на 5 копеек, сообщает Нацбанк.

Смотрите также Зеленая печать и странные штампы: что означают отметки на долларах

А вот 13 февраля курс валют будет таким:

доллар – 42,99 гривны (-4 копейки);

евро – 51,03 гривны (-17 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 12 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 42,77 гривны , а продажа – по 43,30 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,15 гривны , а продажа – по 43,15 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,47 гривны, а продажа – по 43,25 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 12 февраля был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 50,80 гривны , а продажа – по 51,57 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,25 гривны , а продажа – по 51,40 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,62 гривны, а продают – по 51,62 гривны.

Что будет с курсом валют в Украине?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой объяснил, что сейчас валютные прогнозы не могут учесть все возможные риски, в частности влияние войны.

И хотя в феврале общая экономическая ситуация в Украине, вероятно, будет оставаться относительно стабильной, она отчасти будет зависеть от новых российских атак на критическую инфраструктуру.

По прогнозу банкира, курс доллара в течение месяца будет колебаться в пределах 42,6 – 43,5 гривны, тогда как евро – в границах 49 – 51,5 гривны.