Какой официальный курс валют?
Официальный курс доллара США 12 февраля торгуется по 43,03 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 6 копеек против 11 февраля. Официальный курс евро составляет 51,20 гривны, следовательно его цена упала на 5 копеек, сообщает Нацбанк.
Смотрите также Зеленая печать и странные штампы: что означают отметки на долларах
А вот 13 февраля курс валют будет таким:
- доллар – 42,99 гривны (-4 копейки);
- евро – 51,03 гривны (-17 копеек).
Какой курс доллара на наличном рынке?
Напомним, еще по состоянию на утро 12 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 42,77 гривны, а продажа – по 43,30 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 43,15 гривны, а продажа – по 43,15 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,47 гривны, а продажа – по 43,25 гривны.
Какой курс евро на наличном рынке?
А вот курс евро по состоянию на утро 12 февраля был следующим:
- в банках – покупка в среднем была по 50,80 гривны, а продажа – по 51,57 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 51,25 гривны, а продажа – по 51,40 гривны;
- в обменниках – покупка в среднем была по 50,62 гривны, а продают – по 51,62 гривны.
Что будет с курсом валют в Украине?
В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой объяснил, что сейчас валютные прогнозы не могут учесть все возможные риски, в частности влияние войны.
И хотя в феврале общая экономическая ситуация в Украине, вероятно, будет оставаться относительно стабильной, она отчасти будет зависеть от новых российских атак на критическую инфраструктуру.
По прогнозу банкира, курс доллара в течение месяца будет колебаться в пределах 42,6 – 43,5 гривны, тогда как евро – в границах 49 – 51,5 гривны.