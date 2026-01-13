Долар і євро впали в ціні після кількох днів зростання

Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 14 січня. Після зростання ціни на євро та долар протягом кількох днів поспіль гривня нарешті дещо зміцнилася.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 43,25 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 18 копійок проти 12 січня. Офіційний курс євро становить 50,52 гривні, отже його ціна виросла на 38 копійок, повідомляє 24 Канал із посиланням на НБУ.

А от станом на 14 січня курс валют буде таким:

долар – 43,17 гривні (-8 копійок);

євро – 50,32 гривні (-20 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Ще станом на ранок 13 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43 гривні , а продаж – по 43,52 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,51 гривні , а продаж – по 43,65 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,93 гривні, а продаж – по 43,61 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку? А от курс євро станом на ранок 13 січня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,12 гривні , а продаж – по 50,88 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 50,65 гривні , а продаж – по 50,95 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,20 гривні, а продаж – по 51,01 гривні.

Чому гривня так знецінилася в січні?

До слова, минулого тижня гривня поступово послаблювалася, а офіційна ціна долара та євро декілька разів оновлювала історичний максимум. Однак, за словами фінансової експертки Smart Family Office Надії Байор, такі коливання курсу в січні цілком закономірні.

На початку року гривня традиційно знецінюється через великі потреби Мінфіну у валюті, але згодом Нацбанк скуповує її надлишок, а курс – стабілізується. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин також розповів 24 Каналу, що така контрольована девальвація гривні підкріплена додатковим попитом з боку населення та бізнесу.

Водночас банкірка Ганна Золотько зауважує, що найближчими днями можна очікувати помірної стабілізації з короткочасними внутрішньоденними коливаннями. Ймовірно, що курс залишатиметься в поточному діапазоні – за умови стабільної пропозиції та відсутності ескалації зовнішніх чи внутрішніх потрясінь.