Долар знову впав у ціні: який офіційний курс валют в Україні

Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 15 січня. Після історичних максимумів долара та євро на початку року, вони вже другий день поспіль поволі падають у ціні.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 43,17 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 8 копійок проти 13 січня. Офіційний курс євро становить 50,32 гривні, отже його ціна впала на 20 копійок, повідомляє 24 Канал із посиланням на НБУ.

А от станом на 15 січня курс валют буде таким:

долар – 43,12 гривні (-5 копійок);

євро – 50,26 гривні (-6 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Ще станом на ранок 14 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 42,90 гривні , а продаж – по 43,39 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,25 гривні , а продаж – по 43,40 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,77 гривні, а продаж – по 43,50 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку? А от курс євро станом на ранок 14 січня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50 гривень , а продаж – по 50,75 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 50,41 гривні , а продаж – по 50,65 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50 гривень, а продаж – по 50,80 гривні.

Що буде з гривнею далі?

Ексклюзивно для 24 Каналу фінансова експертка Надія Байор розповіла, що упродовж 2026 року знецінення гривні щодо інших валют буде помірним і менш відчутним, аніж це часто подають медіа.

За оцінкою аналітиків Investment Capital Ukraine, сповільнення інфляції, посилення зовнішніх дисбалансів і рекомендації МВФ можуть підштовхнути регулятор до поступового послаблення курсу протягом року. За їхнім прогнозом, на кінець 2026 року долар може сягнути 44,3 гривні, а євро – близько 55 гривень.

Нагадаємо, що НБУ регулює ситуацію на валютному ринку країни, однак у ширшому контексті на розгортання подій впливають також динаміка в парі євро-долар (яка багато в чому залежить від геополітики), надходження зовнішнього фінансування, ситуація на фронті та в енергосистемі, імовірність припинення бойових дій і підписання мирної угоди.