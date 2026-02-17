Долар вирвався вперед: що сталося з офіційним курсом валют посеред тижня

Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 18 лютого. І поки ціна на євро не змінилася, долар дещо подорожчав.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 17 лютого торгується по 43,17 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 7 копійок проти 16 лютого. Офіційний курс євро становить 51,16 гривні, отже його ціна зросла на 4 копійки, повідомляє Нацбанк.

А от 18 лютого курс валют буде таким:

долар – 43,25 гривні (+8 копійок);

євро – 51,16 гривні (без змін).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 17 лютого курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 42,95 гривні , а продаж – по 43,45 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,25 гривні , а продаж – по 43,25 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,50 гривні, а продаж – по 43,40 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 17 лютого був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,90 гривні , а продаж – по 51,65 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,37 гривні , а продаж – по 51,50 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,12 гривні, а продаж – по 51,82 гривні.

Що впливатиме на курс валют?

У коментарі 24 Каналу член правління та директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла, що найближчого тижня на курс можуть вплинути дії Нацбанку, світові настрої, міжнародна допомога, переговори з кредиторами тощо.

Якщо регулятор вирішить "підстрахувати" ринок або стримати рух курсу, він виходитиме з інтервенціями – продаватиме чи купуватиме валюту, що тимчасово підтримує гривню.

Натомість у разі різкої ескалації геополітичної напруги або невизначеності на глобальних ринках попит на валюту може швидко підскочити. У такі моменти інвестори шукають безпечніші активи, а в Україні це одразу проявляється короткими хвилями купівлі долара.