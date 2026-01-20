Поки долар дешевшає, євро – б'є рекорди: який офіційний курс валют

Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 20 січня. І доки ціна долара навіть зменшилася на копійку, євро побив новий історичний максимум в Україні.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США 20 січня торгується по 43,26 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 15 копійок проти 19 січня. Офіційний курс євро становить 50,30 гривні, отже його ціна впала на 13 копійок, повідомляє 24 Канал із посиланням на НБУ.

А от станом на 21 січня курс валют буде таким:

долар – 43,25 гривні (-1 копійка);

євро – 50,72 гривні (+42 копійки) – це новий історичний максимум.

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 20 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,05 гривні , а продаж – по 43,55 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,49 гривні , а продаж – по 43,55 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,06 гривні, а продаж – по 43,58 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку? А от курс євро станом на ранок 20 січня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,20 гривень , а продаж – по 50,83 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 50,60 гривні , а продаж – по 50,85 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,35 гривні, а продаж – по 50,90 гривні.

Що буде з гривнею цього тижня?

Ексклюзивно для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що наприкінці січня валютний ринок поступово входить у період відносного спокою. Тож протягом періоду з 19 по 25 січня ціна долара та євро може швидко зростати (найчастіше в межах 30 копійок), але й так само знижуватися.

Загалом динаміка щоденних торгів залишається мінливою – зростання підживлює попит, а зниження переважно забезпечують валютні інтервенції. До того ж ані долару, ані євро не загрожують системні "обвали".

Водночас експертка Ганна Золотько наголосила, що наступного тижня можливе поступове й контрольоване послаблення гривні. Відносний баланс попиту й пропозиції на ринку здатні похитнути повторні удари по енергетичній інфраструктурі й ризики масових відключень світла.