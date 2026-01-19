Що відбувалося з валютою з 12 по 16 січня?

Мінімальне значення фіксували на початку тижня — 43,0757 гривні за долар 12 січня, розповіла для 24 Каналу експертка Ганна Золотько.

Читайте також Чи можна обмінювати долари з потертостями зараз

Водночас максимум припав на кінець тижня – 43,3927 гривні за долар 16 січня. Офіційні котирування НБУ по днях виглядали так:

12 січня — 43,0757 гривні за долар;

13 січня — 43,2552 гривні за долар;

14 січня — гривні за долар;

15 січня — 43,1236 гривні за долар;

16 січня — 43,3927 гривні за долар.

Міжбанківський ринок у ті ж дні показав помірну, але послідовну тенденцію до ослаблення гривні.

Наприклад, понеділок продемонстрував зростання на 13 копійок – з відкриття на рівні 43,15 гривні за долар. Вівторок – активність дещо знизилася: сесія починалася з 43,27 гривні за долар та завершилася на рівні 43,21 гривні за долар. Діапазон дня склав близько 16 копійок, що свідчило про тимчасове врівноваження попиту й пропозиції. Середа була більш напруженою: ринок стартував з 43,12 гривні за долар і до вечора піднявся до 43,41 гривні за долар, показавши посилення попиту. У четвер рух продовжився – відкриття на 43,29 гривні за долар і закриття на 43,57 гривні за долар позначили сесійну хвилю підвищення. У п’ятницю торги завершилися на 43,31 гривні за долар.

За підсумком тижня, від відкриття в понеділок до закриття в п’ятницю, міжбанк піднявся на 16 копійок, або приблизно 0,37%. За підсумками 12–16 січня чистий продаж НБУ становив 904,9 мільйона доларів, що на 27% перевищує показник попереднього тижня — 712,10 мільйонів доларів (з 5 по 9 січня).

Зауважте! Дії Національного банку продовжують відігравати роль буферу, який пом’якшує найбільш різкі коливання та підтримує функціонування ринку.

Що буде з валютою з 19 по 23 січня?

Протягом 19 – 23 січня можливе поступове, контрольоване послаблення гривні. На це впливають сезонні фактори, поведінка експортерів, а також корпоративний попит.

Ганна Золотько Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Сезонна концентрація бюджетних і корпоративних платежів у першому кварталі традиційно підсилює попит на валюту і створює короткочасні хвилі коливань. Противагою цьому може стати інтенсивність пропозиції від експортерів і аграрного сектору — їхні надходження на ринок залишаються ключовим фактором утримання курсу.

Але повторні удари по енергетичній інфраструктурі й ризики масових відключень світла здатні різко змінити короткостроковий баланс попиту й пропозиції. Річ у тім, що у разі необхідності термінових імпортних поставок палива або збільшення бюджетних видатків на відновлення, тиск на валюту може посилитися миттєво.

В такі дні ринок демонструє підвищену чутливість і вимагає більшої валютної ліквідності. Окремо варто зазначити, що рішення НБУ від 14 січня щодо пом’якшення валютних обмежень створює сприятливіші умови для роботи валютного ринку і може зменшити короткострокову турбулентність, роблячи курс більш ринковим,

– пояснила Ганна Золотько.

Зверніть увагу! Проте сам по собі цей крок не дає однозначної гарантії тривалого укріплення. Ба більше, все залежатиме від того, чи з’явиться додаткова пропозиція валюти від експортерів і наскільки концентрованим буде попит з боку імпортерів і казначейств.

Що ще слід знати українцям про валюту та гривню?