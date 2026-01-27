Долар знову коштує менше 43 гривень: офіційний курс Нацбанку

Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 28 січня. Тенденція щодо здешевлення долара продовжилася, його ціна знову опустилася нижче 43 гривень, тоді як євро побило новий історичний максимум.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 27 січня торгується по 43,12 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 1 копійку проти 26 січня. Офіційний курс євро становить 51,06 гривні, отже його ціна зросла на 41 копійку, повідомляє Нацбанк.

Дивіться також Чи можна обмінювати долари з потертостями зараз

А от станом на 28 січня курс валют буде таким:

долар – 42,95 гривні (-17 копійок);

євро – 51,22 гривні (+16 копійок) – новий історичний максимум.

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 27 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 42,90 гривні , а продаж – по 43,40 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,25 гривні , а продаж – по 43,35 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,80 гривні, а продаж – по 43,45 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 27 січня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,75 гривні , а продаж – по 51,50 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,06 гривні , а продаж – по 51,28 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,62 гривні, а продаж – по 51,52 гривні.

Що про курс валют кажуть експерти?

В ексклюзивному коментарі для 24 Каналу директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько зазначила, що на тлі достатнього рівня міжнародних резервів Нацбанк має простір для згладжування коливань і підтримки ліквідності ринку.

Тож найближчим часом відносну стабільність підтримуватимуть як ринкові механізми, так і інструменти регулятора. Наприкінці січня ймовірні ослаблення або посилення курсу гривні, але вони можуть швидко згладжуватися.

На ситуацію все ще впливатимуть надходження міжнародної допомоги, великі експортно-імпортні платежі, зовнішні новини з геополітики та економічного фронту.