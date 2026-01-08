Курс валют знову побив максимум: скільки тепер коштують долар і євро
- Нацбанк встановив нові рекорди офіційного курсу валют на 9 січня: долар – 42,99 гривні, а євро – 50,17 гривні.
- У такий спосіб проти 8 січня американська валюта подорожчала на 28 копійок, а євро – 25 копійок.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 9 січня. Долар і євро знову подорожчали та побили нові рекорди у співвідношенні до гривні.
Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,71 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 15 копійок проти 7 січня. Офіційний курс євро становить 49,92 гривні, отже його ціна зросла на 13 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
А от станом на 9 січня курс валют буде таким (новий історичний максимум):
- долар – 42,99 гривні;
- євро – 50,17 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Ще станом на ранок 8 січня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 42,50 гривні та продаж по 43,10 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,05 гривні, а продаж по 43,22 гривні;
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,85 гривні, а продаж по 43,35 гривні.
Який курс євро на готівковому ринку?
А от курс євро станом на ранок 8 січня був таким:
- у банках – купівля в середньому була по 49,77 гривні, а продаж – по 50,50 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 50,25 гривні, а продаж по 50,60 гривні;
- в обмінниках – купівля в середньому була по 50,25 гривні, а продають по 50,75 гривні.
Що буде з курсом валют далі?
Нагадаємо, раніше в ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповідав, що найближчими тижнями загальна ситуація буде "досить спокійною".
І хоча 43 гривні за долар вважали питанням недалекої перспективи, про різкий стрибок курсу не йдеться. Нацбанк частково нівелює негативні впливи в режимі "керованої гнучкості", контролюючи межі курсових коридорів.
Однак валютний ринок наразі формується під впливом кількох інших чинників, як-от стану енергетики та пов'язаних ризиків для економіки, а також інтенсивності бойових дій.