НБУ підвищив одну із валют: який курс росте

НБУ підвищив курс долара за останню добу. Крім того, валюта знову зросте ще 24 квітня. Натомість курс євро втрачає трішки ціну, а завтра спад буде ще суттєвішим.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,51 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 14 копійок проти 22 квітня. Офіційний курс євро натомість становить 47,71 гривні. Тобто ціна впала на 5 копійок.

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Станом на 24 квітня курс НБУ буде такий:

долар – 41,67 гривні,

євро – 47,54 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 23 квітня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,10 гривня , продаж – по 41,65 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,31 гривні , продаж – по 41,36 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 40,50 гривні, продаж – по 41,45 гривні.

Який прогноз долара та євро

Ще раніше для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий заявив, що долар цього тижня буде в межах від 40,80 до 41,30 гривні на готівковому, а євро – від 45 до 48 гривень.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Нацбанк буде вживати заходів для того, щоб ринок валют був стабільним. З одного боку ці заходити будуть для того, щоб притишити споживчі ціни.

Водночвас з іншого боку, режим керованої гнучкості передбачає встановлення балансу між попитом і пропозицією через механізм валютних інтервенцій.