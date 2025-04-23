Кому присудили найбільші суми

Ці суми є результатом судових рішень, ухвалених у рамках цивільних проваджень про стягнення шкоди, завданої внаслідок збройного вторгнення Росії, передає 24 Канал з посиланням на "Опендатабот".

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Серед фізичних осіб рекордну суму компенсації присудили мешканцю Харкова – 328 мільйонів гривень. Ще двоє громадян із Запорізької області змогли відсудити по 170 мільйонів гривень кожен.

Щодо юридичних осіб, то найбільш значне рішення ухвалено на користь агропромислової компанії "Магнат", якій у двох окремих справах суди присудили компенсації на 180 мільярдів і 67 мільярдів гривень. Також компенсацію у розмірі 12 мільярдів гривень має отримати Алчевський коксохімічний завод.

Курйозні та відхилені позови

Серед позивачів були й ті, хто вимагав астрономічні суми. Так, мешканець Хмельниччини звернувся до суду з вимогою стягнути з Росії 999 квадрильйонів гривень, проте ця вимога була відхилена. Найбільша з відхилених вимог від юридичних осіб становила 61,9 мільйона гривень.

Станом на 2025 рік у судовому реєстрі вже зафіксовано щонайменше 1 482 рішення у справах про відшкодування збитків, завданих Росією внаслідок повномасштабної війни.

Рішення для фізичних осіб:

У 2023 році:

239 рішень на користь громадян , повністю задовольнивши позови;

39 рішень із відмовою.

У 2024 році (наразі):

53 позови громадян задоволені ,

6 — відхилені.

Рішення для юридичних осіб:

у 2023 році задоволено 224 позови, відмовлено – лише у 3 випадках;

у 2024 році жодної відмови, а 68 справ – виграно.

Хоча суди виносять рішення на користь українських громадян та бізнесу, фактичне стягнення коштів із Росії залишається відкритим питанням. Частину надій покладають на механізми конфіскації російських активів за кордоном, зокрема заморожених державних і приватних коштів.