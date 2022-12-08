Курс долара знову нижче 40 гривень: де найвигідніше купити валюту

Курс долара у банках знизився за добу на 10 копійок, а от в обмінниках навпаки дещо зріс. Де найвигідніший курс, дивіться далі.

Курс валют у банках

За даними I.UA, 8 грудня листопада готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 39,12 гривні (-10 копійок проти 7 грудня), а продати за 40 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 41,02 гривню (без змін), а продають в середньому за 41,94 гривні (-6 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,72 гривні (+19 копійок), а продають – за 40,04 гривні (-11 копійок), за даними finance.ua.

(+19 копійок), а продають – за (-11 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,40 07 гривні (+33 копійки), а продаж – 41,76 гривні (+1 копійка).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,95 гривні (+2 копійки), а продаж – 40,14 гривні (+2 копійки).

(+2 копійки), а продаж – (+2 копійки). Євро купують по 41,43 гривні (+1 копійка), а продають за 41,75 гривні (+3 копійки).

Яким буде курс цього тижня

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Протягом тижня я очікую на поступове збільшення попиту на іноземну валюту на готівковому ринку та помірне зростання курсу. На мою думку, курс долара при цьому знаходитиметься в діапазоні 40–40,80 гривні за долар.

У період з 28 листопада по 2 грудня суттєво зріс попит на іноземну валюту з боку клієнтів банків. Чому попит був більший, ніж зростання пропозиції, пояснив член Ради Нацбанку Богдан Данилишин.

Також банкірка додала, що підтримку гривні у готівковому сегменті, як і раніше, надаватимуть операції із купівлі іноземної валюти на безготівковому ринку із розміщенням придбаної валюти на депозитах. "Популярність цього способу придбання валюти потроху зростає та відвертає частину попиту з готівкового ринку", – розповіла Золотько.