В банках та на чорному ринку долар втратив ціну, але несуттєво. Натомість євро менше коливалося, але втратило при продажі більше, аніж долар в банках. В обмінниках ціна при купівлі навпаки зросла серед обох валют.

Який курс валют у банках? Станом на ранок 15 вересня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,07 гривні (-3 копійки проти 12 вересня) та продаж по 41,55 гривні (-1 копійка). Дивіться також Як величезний дефіцит бюджету в Росії вплине на війну: аналіз ISW Купівля євро проходить по 48,10 гривні (без змін), продаж – по 48,70 гривні (-12 копійок). Що з вартістю валют на чорному ринку? Купити долар можна в середньому по 41,36 гривні (-2 копійки), а продати по 41,40 гривні (-5 копійок).

(-2 копійки), а продати по (-5 копійок). Купівля євро по 48,50 гривні (+5 копійок), а продаж по 48,65 гривні (без змін). По скільки курс в обмінниках? Долари купують у середньому по: 41,15 гривні (+20 копійок), а продають по 41,50 гривні (без змін), за даними finance.ua.

(+20 копійок), а продають по (без змін), за даними finance.ua. Євро купують по 48,30 (+44 копійки), а продають по 48,65 гривні (-16 копійок). Що буде з курсом долара? Спрогнозував для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, що зараз ринок валют зберігає ознаки вільного ринку, а коли пропозиція валюти зросте на ринку, то НБУ матиме важелі впливу на курсоутворення.

Банкір додав, що у другій половині вересня очікується стабільна ситуація, а курс американської валюти змінюватиметься в межах досить усталеної системи валютних змін.

Ціна на валюти з 15 по 21 вересня прогнозуються на готівковому ринку – 41,15 – 41,50 гривні за долар.

А євро перебуватиме від 47,50 гривні до 49 гривень за валюту.