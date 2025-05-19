Курси валют 19 травня: долар дорожчає, євро падає

Вартість долара в банках зросла на 5 копійок як при купівлі, так і при продажу. Тоді як євро здешевшало при купівлі та трішки додало при продажу. Натомість на чорному ринку обидві валюти незначно втратили ціну.

Курс валют у банках

Станом на ранок 19 травня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,20 гривні (+5 копійок проти 16 травня) та продаж по 41,80 гривні (+5 копійок).

Дивіться також Без різких рухів: що визначатиме долар та євро наступного тижня

Купівля євро проходить по 46,10 гривні (-5 копійок), продаж – по 46,82 гривні (+2 копійки).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,50 гривні (-5 копійок), а продати по 41,50 гривні (-6 копійок).

(-5 копійок), а продати (-6 копійок). Купівля євро по 46,55 гривні (-1 копійка), а продаж по 46,70 гривні (+1 копійка).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 41,01 гривні (+1 копійка), а продають по 41,57 гривні (-1 копійка), за даними finance.ua.

(+1 копійка), а продають (-1 копійка), за даними finance.ua. Євро купують по 46,38 гривні (+31 копійка), а продають по 46,90 гривні (+10 копійок).

Який прогноз курсу

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що цього тижня на ринок, як і в попередні тижні, впливатимуть економічні чинники. А різниця між курсами долара та євро буде на рівні 6 гривень.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Йдеться про економічні чинники такі, як розвиток експорту, що поповнює міжнародні валютні резерви, розвиток економіки тощо. Всі інші непрямі чинники, як, приміром, ситуація на фронті, наслідки ворожих обстрілів, можуть створювати певний тиск, однак не діятимуть окремо від економіки.

Самі ж курси банкір прогнозує на такому рівні: долар на готівковому та на міжбанку на рівні 41,40 – 41,80 гривні, а євро – на рівні 45,50 – 47 гривень.