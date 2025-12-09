В обмінниках різке зростання: де можна здати долар за понад 42 гривні

Дивіться також Тарифи вищі, ніж у США: за що росіяни наразі платять більше, ніж американці

На валютний ринок тиснутимуть чимало чинників, зокрема ситуація в енергетиці та моральний стан українців на цьому фоні, пояснює для 24 Каналу банкір з Глобус банку Тарас Лєсовий. Крім того, не варто забувати, що на тиснутимуть світова політична та економічна кон’юнктура.

Протидіяти цьому будуть кроки від НБУ щодо стабільності гривні, реалізовуючи режим керованої гнучкості. Тому коливання на ринку цього тижня будуть несуттєвими: 42,2 – 42,6 гривні за долар та 48 – 49,75 гривні за євро (на міжбанку) та 42,3 – 42,8 гривні за долар та 48 – 49,75 за євро (на готівковому ринку).