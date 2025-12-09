В обмінниках різке зростання: де можна здати долар за понад 42 гривні
- В обмінниках курс долара зріс на 25 копійок до купівлі по 42,12 гривні й продажу по 42,50 гривні.
- На чорному ринку долар можна купити в середньому по 42,36 гривні та продати по 42,40 гривні.
В банках лише долар при обміні виріс в ціні, а євро залишилося без змін за останню добу. Зовсім інша ситуація на чорному ринку, де обидві валюти показали суттєве здорожчання як при купівлі, так при продажі. Втім побила всі рекорди ціна в обмінниках, де валюти виросли на понад 20 копійок кожна.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 9 грудня, як повідомив 24 Канал із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,90 гривні (+7 копійок проти 8 грудня) та продаж по 42,35 гривні (без змін).
- Купівля євро проходить по 48,80 гривні (без змін), продаж – по 49,37 гривні (без змін).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 42,36 гривні (+7 копійок), а продати по 42,40 гривні (+10 копійок).
- Купівля євро по 49,30 гривні (+11 копійок), а продаж по 49,44 гривні (+14 копійок).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 42,12 гривні (+25 копійок), а продають по 42,50 гривні (+13 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 49,10 гривні (+28 копійок), а продають по 49,50 гривні (+3 копійки).
Якого курсу чекати наприкінці року?
На валютний ринок тиснутимуть чимало чинників, зокрема ситуація в енергетиці та моральний стан українців на цьому фоні, пояснює для 24 Каналу банкір з Глобус банку Тарас Лєсовий. Крім того, не варто забувати, що на тиснутимуть світова політична та економічна кон’юнктура.
Протидіяти цьому будуть кроки від НБУ щодо стабільності гривні, реалізовуючи режим керованої гнучкості. Тому коливання на ринку цього тижня будуть несуттєвими: 42,2 – 42,6 гривні за долар та 48 – 49,75 гривні за євро (на міжбанку) та 42,3 – 42,8 гривні за долар та 48 – 49,75 за євро (на готівковому ринку).
Попит на долар та євро наприкінці року традиційно росте. Все через те, що люди активніше купують долар та євро перед святами. А через приплив вільної гривні та сезонний попит аналітики прогнозують, що долар у грудні може наблизитися навіть до 43 – 43,5 гривні.