Долара по 49 не буде: експерт спрогнозував курс на найближчі дні

Курс долара останніми днями рекордно зріс до понад 40 гривень. Економічний експерт спрогнозував курс на найближчі дні для Економіки 24.

У четвер (21 липня) НБУ різко підняв офіційний курс долара на 25% до 36,57 гривні. Готівковий ринок одразу відреагував на це. Економічний експерт Олег Пензин розповів 24 каналу, чому слід чекати на курс по 37 гривень та, що сприятиме його стабілізації.

Читайте також Креативні трейдери: як отримати мерч за ідею

Що буде з курсом

Пан Пензин вважає, що курс не буде триматись на таких пікових показниках 100%, оскільки підняття офіційного курсу не прибавило у споживачів гривні. Другий фактор, який дещо стабілізує курс, розблокування портів для вивозу українського зерна.

Експерт пояснив, що завдяки угоді, з понеділка поїде українське зерно на 120 днів на перед. Це десь 17 мільйонів тонн минулорічного врожаю, 30 цьогорічного, тобто це все буде під 50 мільйонів тонн і це, приблизно, по сьогоднішніх цінах 12 мільярдів доларів, які будуть обов’язкового продажу в Україні, вважає він.

Олег Пензин Економічний експерт Тобто ми маємо розуміти, що валюта в Україні буде і я думаю, що зараз те, що відбувається – до 49 гривень обмінник – це є трошечки такі ажіотажно-панічні цифри. Я думаю, що цифри десь спустяться на рівень, я не знаю, 37 гривень, десь 37 з хвостиком. Тобто буде певний спред від офіційного курсу, він буде трошки вищий, нема питань, але точно не буде 40, або 39. Це забагато. Я думаю, 37 там буде плюс мінус.

Чи продаватиме НБУ валюту з резервів для стабілізації курсу

Пензин пояснив, що коли НБУ встановлював плаваючий курс, тоді він його підтримував валютними резервами. Зараз він зробив офіційний курс. Тому ніяких активних дій щодо підтримки, НБУ здійснювати не буде.

Ми це бачимо. Дивіться, воно (курс в обмінниках – 24 канал) підскочило до 40 на панічних настроях, Нацбанк жодних дій не робив для того, щоб його повернути до 38. Тому я не думаю, що Національний банк швидко буде міняти валютні курси. Я думаю, що він встановив і зараз буде дивитись реакцію ринку. Тобто жодних дій, щодо продажу валюти з валютних резервів він здійснювати не буде,

– вважає експерт.

Готівковий курс 23 липня

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,10 гривні (+95 копійки), а продають – за 39,62 гривні (+60 копійок), за даними finance.ua.

(+95 копійки), а продають – за (+60 копійок), за даними finance.ua. На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,10 гривні (+85 копійок), а продаж – 39,68 гривні (+57 копійки).

Інші прогнози експертів щодо курсу

Експертка та банкірка Анна Золотько , у той самий день, коли НБУ підвищив курс розповіла, що протягом найближчих двох – трьох днів на ринку зберігатиметься висока турбулентність, а курс може перевищити навіть 40 гривень. "Це тимчасове явище, а за зростанням неодмінно почнеться корекція", – зауважила вона.

, у той самий день, коли НБУ підвищив курс розповіла, що протягом найближчих двох – трьох днів на ринку зберігатиметься висока турбулентність, а курс може перевищити навіть 40 гривень. "Це тимчасове явище, а за зростанням неодмінно почнеться корекція", – зауважила вона. Банкір Сергій Фурса теж наголосив, що реакція чорного ринку на підвищення курсу НБУ – природне явище. "Не радитиму купувати долар, оскільки це може бути такий собі – "хвіст виляє собакою". Тобто якщо обговорюватимемо, що треба купувати долар, бо курс впаде, то тоді курс падатиме, бо ми це обговорюємо. Воно так працює", – пояснив він.

теж наголосив, що реакція чорного ринку на підвищення курсу НБУ – природне явище. "Не радитиму купувати долар, оскільки це може бути такий собі – "хвіст виляє собакою". Тобто якщо обговорюватимемо, що треба купувати долар, бо курс впаде, то тоді курс падатиме, бо ми це обговорюємо. Воно так працює", – пояснив він. Керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній вважає, що долар цілком може бути по 40 гривень. "Тому що в країні війна й питання в тому, наскільки наші експортери можуть забезпечити потік валюти в країну. Чи будуть знищені ще підприємства, які приносили валюту", – пояснив експерт.

Більше про розблокування експорту українського зерна на світовий ринок: дивіться у стрімі Печія