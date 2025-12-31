Долар різко подорожчав всюди: яка ціна валюти в обмінниках та банках перед Новим роком

Дивіться також Новий прожитковий мінімум, вищі зарплати та соцвиплати: яких змін чекати у 2026 році

Експерти прогнозують помірне зростання курсу долара до кінця року. Як спрогнозував експерт Олександр Паращій, найімовірніше, що курс опиниться в діапазоні 43 гривень. Натомість банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий додав, що у новорічні свята курс долара щодо гривні буде в межах 43 – 43,5 гривні.

Наразі інвестиції в гривню через депозити наразі виглядають привабливішими, ніж утримання валюти, оскільки банки пропонують високі ставки на гривневі вклади до середини січня. Банкір Дмитро Замотаєв підкреслює, що доходи від гривневих депозитів перевищують потенційну вигоду від валютних вкладень, що робить долар чи євро менш привабливими для накопичень у короткостроковій перспективі.