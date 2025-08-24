Наприкінці серпня не очікується суттєвого зростання долара, а тому позначку у 42 гривні він навряд чи перетне. Відтак, будь-які суттєві коливання врегульовуватиме регулятор.

Чи подорожчає долар наприкінці серпня?

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що курс долара перебуватиме у стабільній ситуації. Відтак, коливання валюти будуть цілком очікуваними.

Річ у тім, що поточні коливання відповідатимуть режиму керованої гнучкості, а тому малою є ймовірність, що долар дотягнеться до 42 гривень.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Прогнозую, що всі ймовірні зміни відбуватимуться в межах 41,4 – 41,8 гривні за долар.

Лєсовий додає, що поточний економічний стан впливатиме також і на курс валюти. Річ у тім, що зниження інфляції впливає на курсову динаміку, а міцна гривня знижує напругу серед покупців валюти.

Загалом же Нацбанк залишається головним гравцем на ринку, що в разі нагальної потреби може втрутитися, врівноважуючи попит і пропозицію,

– каже пан Тарас.

Зауважте! З 25 серпня по 31 серпня, долар на міжбанку та на готівковому ринку буде в межах 41,4 – 41,8 гривні.

