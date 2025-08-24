Чи зламає серпень курс долара: прогноз ціни від банкіра
- Наприкінці серпня курс долара навряд чи перевищить 42 гривні, і коливання валюти будуть очікуваними завдяки втручанню регулятора.
- Між 25 та 31 серпня курс долара на міжбанку та готівковому ринку буде в межах 41,4 – 41,8 гривні.
Наприкінці серпня не очікується суттєвого зростання долара, а тому позначку у 42 гривні він навряд чи перетне. Відтак, будь-які суттєві коливання врегульовуватиме регулятор.
Чи подорожчає долар наприкінці серпня?
У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що курс долара перебуватиме у стабільній ситуації. Відтак, коливання валюти будуть цілком очікуваними.
Читайте також Курси долара та євро: як вони зміняться перед 1 вересня
Річ у тім, що поточні коливання відповідатимуть режиму керованої гнучкості, а тому малою є ймовірність, що долар дотягнеться до 42 гривень.
Прогнозую, що всі ймовірні зміни відбуватимуться в межах 41,4 – 41,8 гривні за долар.
Лєсовий додає, що поточний економічний стан впливатиме також і на курс валюти. Річ у тім, що зниження інфляції впливає на курсову динаміку, а міцна гривня знижує напругу серед покупців валюти.
Загалом же Нацбанк залишається головним гравцем на ринку, що в разі нагальної потреби може втрутитися, врівноважуючи попит і пропозицію,
– каже пан Тарас.
Зауважте! З 25 серпня по 31 серпня, долар на міжбанку та на готівковому ринку буде в межах 41,4 – 41,8 гривні.
Як будуть змінюватися долар та євро після війни?
- Зауважте, після закінчення війни в Україні є прогнози щодо можливого зміцнення гривні, а долар навпаки дешевшатиме, зауважує експерт Олексій Плотніков в коментарі для "Новини.LIVE".
- Очікується, що курс залежатиме від того, чи будуть надалі надавати допомогу партнери для забезпечення українського бюджету.
- Натомість вартість євро не залежатиме від ситуації в країні, а від того, якими будуть торгівельно-економічні відносини ЄС та США.