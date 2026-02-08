Долар скоро подешевшає: чи варто купувати валюту на вихідних

Уже в понеділок, 9 лютого, офіційний курс валют в Україні зміниться. Нацбанк знизить ціну на долар до 43,04 гривні, а на євро – до 50,76 гривні. Однак іще в неділю, 8 лютого, ціни на готівку в обмінниках інші.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 8 лютого, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,83 гривні (+3 копійки) і продаж по 43,30 гривні (+5 копійок).

(+3 копійки) і продаж по (+5 копійок). Купівля євро проходить по 50,55 гривні (+5 копійок), а продаж – по 51,27 гривні (-3 копійки).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар на чорному ринку можна в середньому по 43,05 гривні , а продати – по 43,09 гривні .

, а продати – по . Натомість купівля євро проходить по 51,01 гривні, а продаж – по 51,19 гривні.

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,30 гривні (+4 копійки), а продають – по 43,10 гривні (без змін).

(+4 копійки), а продають – по (без змін). Євро купують по 50,73 гривні (+7 копійок), а продають – по 51,23 гривні (+4 копійки).

Що буде з курсом валют у лютому?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зауважив, що нині жоден прогноз не здатен повністю врахувати ризики та вплив війни на енергосистему.

Однак, найімовірніше, у лютому економічна ситуація в країні залишатиметься відносно стабільною. Усі курсові зміни відбуватимуться в межах режиму "керованої гнучкості" Нацбанку й не становитимуть загрозу для загальної системи ринку.

До слова, раніше фінансовий аналітик Андрій Шевчишин пояснював, що зазвичай з другої декади лютого починається тренд на укріплення гривні.